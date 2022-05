Mahmood in concerto a Napoli: scaletta

- Advertisement -

Mahmood sarà protagonista a Napoli nella nuova data del suo tour: scopriamo la scaletta del concerto.

Il tour di Mahmood prosegue e dopo la data di Roma, all’Atlantico, fa tappa a Napoli, dove l’artista vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo si esibirà al Pala Partenope domenica 22 maggio. Il tour di Mahmood ha ripreso il proprio cammino dopo l’esperienza all’Eurovision, dove l’artista è tornato a fare coppia con Blanco riportando sul palco Brividi. L’avventura si è conclusa poi senza vittoria, ma è stata sicuramente una grande esperienza per i due artisti, pronti a riprendere i propri tour. Mahmood è stato protagonista di diversi concerti in giro per l’Europa, esibendosi in diverse città importanti come Parigi e Londra, e ora ha ripreso con le date nelle principali città italiane. Dopo Torino, la doppia data di Milano e Roma, Mahmood sarà protagonista quindi a Napoli.

Mahmood: la scaletta del concerto di Napoli

Domenica 22 maggio va in scena il concerto di Mahmood al Pala Partenope di Napoli. Una prima tappa al sud, prima del ritorno verso nord con i concerti di Firenze e Padova, prima di due attesissime date, ovvero quella in Polonia, a Varsavia, e il ritorno a Roma, ancora all’Atlantico. Il pubblico napoletano comunque avrà l’occasione di ascoltare Mahmood e i brani contenuti nel suo ultimo album, Ghettolimpo, un grande successo che ha ampliato sicuramente la notorietà del cantante. Tanti brani in scena dunque, dagli ultimi di Ghettolimpo ai successi più vecchi come Soldi e Gioventù bruciata. Andiamo a scoprire dunque quella che, al netto di possibili cambiamenti, dovrebbe essere la scaletta del concerto di Mahmood a Napoli domenica 22 maggio 2022 che si terrà nella location del Pala Partenope:

Dei

Ghettolimpo

Klan

Baci dalla Tunisia

Inyuasha

Il Nilo nel Naviglio

Eternantena

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Icaro è libero

Kobra

Rubini

Karma

T’amo

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi