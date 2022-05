Chi è Isabella Ragonese: i film e la vita privata

- Advertisement -

Isabella Ragonese: andiamo a scoprire qualcosa in più sull’attrice, dai film più famosi cui ha preso parte ai dettagli della sua vita privata.

Isabella Ragonese è una delle ospiti di Serena Bortone nella puntata di lunedì 23 maggio di Oggi è un altro giorno. Scopriamo dunque chi è l’attrice, tra i suoi film più celebri ai dettagli della sua vita privata.

Chi è Isabella Ragonese: la carriera e i film

Nata a Palermo nel maggio 1981, Isabella si appassiona presto alla recitazione, diplomandosi nel 2000 alla Scuola Teates di Palermo. Inizia a farsi notare presto, scrivendo e interpretando diverse opere teatrali e vincendo alcuni concorsi dedicati ad artisti emergenti. Nel 2006 la Ragonese esordisce al cinema dopo aver accumulato un’importante esperienza a teatro, partecipando a Nuvomondo di Emanuele Crialese. La svolta arriva però nel 2008, quando prende parte a Tutta la vita davanti di Paolo Virzì e viene candidata ai Nastri d’argento come migliore attrice protagonista.

Da quel momento la carriera di Isabella Ragonese di arricchisce di tantissime esperienze: nel 2010 partecipa a La nostra vita e ottiene la vittore come migliore attrice non protagonista ai Nastri d’argento e la candidatura ai David come migliore attrice protagonista. In questa categoria, la donna riceve altre due candidature ai David: in Solo cuore amore e in Mio fratello rincorre i dinosauri.

La donna è stata protagonista anche in televisione, esordendo sul piccolo schermo in una puntata de Il commissario Montalbano e prendendo parte a serie come Rocco Schiavone e Il re. Ora abbiamo rivisto la Ragonese nella miniserie televisiva Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa.

Isabella Ragonese: la vita privata

Nonostante l’enorme notorietà, non si ha alcuna notizia sulla sfera privata di Isabella Ragonese. L’attrice non ha nemmeno canali social e quindi non pubblica niente della sua quotidianità, sappiamo solo che ha avuto una relazione di cinque anni con Samuel, il leader dei Subsonica.

Si è parlato anche di un flirt con Marco Giallini, ma la notizia non ha mai trovato alcun effettivo riscontro e tra i due dovrebbe esserci solo un profondo rapporto di stima professionale e di amicizia. Oggi non sappiamo se sia single o se nella sua vita ci sia qualche relazione.