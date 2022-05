Doctor Strange 2 streaming su Disney+: quando esce

- Advertisement -

Quando esce Doctor Strage 2 su Disney+? Il film con Benedict Cumberbatch è un successo e i fan Marvel lo attendono con ansia in streaming.

Doctor Strange 2 è uno dei film più belli del Marvel Cinematic Universe. Di sicuro la pellicola con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, diretta da Sam Raimi, è la più immaginifica. Il film arriverà in streaming su Disney+ come tutti gli altri film del MCU. Abbiamo finalmente la data d’uscita.

Doctor Strange 2 streaming su Disney+

I fan Marvel non possono fare a meno di chiedersi quando uscirà in streaming Doctor Strange 2 su Disney+. Per quanto Spider-Man: No Way Home abbia giocato abilmente con l’effetto nostalgia, attirando le attenzioni dei fan in tutto il mondo, il secondo film dedicato interamente allo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e alla Scarlet Witch di Elizabeth Olsen gli è decisamente superiore. Sam Raimi ha confezionato una pellicola quasi ignorandone la trama, il che ha generato un contrasto sublime rispetto a quanto prodotto in precedenza dal MCU. In tanti non vedono l’ora di poterne godere nuovamente a casa, in tranquillità sul divano, sfruttando il proprio abbonamento a Disney+.



È stata rivelata (per errore?) la data d’uscita in streaming di Doctor Strange 2. L’account Twitter tedesco della piattaforma digitale ha annunciato il debutto della pellicola il 22 giugno. Il tweet è stato rapidamente cancellato ma ha fatto il giro del web. Che si tratti di un errore umano o di marketing, tutto lascia pensare che la data indicata sarà confermata. Al fianco della pellicola ci sarà spazio anche per uno speciale dietro le quinte. Un making of che svelerà il modo in cui certe scene sono state girate e magari offrirà anche qualche breve intervista.