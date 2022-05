Io sono leggenda 2 quando esce: anticipazioni trama e cast

- Advertisement -

Quando esce Io sono leggenda 2? Il sequel con Will Smith si farà davvero? Era stato annunciato ma cosa è cambiato dopo lo schiaffo agli Oscar?

Io sono leggenda 2 è atteso da tutti i fan di Will Smith, che temono il film possa essere cancellato dopo lo schiaffo agli Oscar ai danni di Chris Rock. Il celebre attore e sceneggiatore ha visto numerosi progetti rinviati o annullati. Basti pensare a Bad Boys 4, di cui attualmente si sono perse le tracce. Quando esce Io sono leggenda 2? Se esce.

Io sono leggenda 2 quando esce

Iniziamo col dire che non ci sono notizie ufficiali o ufficiose in merito a una presunta cancellazione di Io sono leggenda 2. Il sequel non sembra a rischio, nonostante alcuni progetti di Will Smith siano stati annullati o rinviati. È possibile che la pellicola non rispetterà i tempi previsti dalla produzione, ma dovrebbe arrivare in sala. Il sequel è stato annunciato a marzo 2022, poco prima del dramma degli Oscar. La fase produttiva è nelle primissime fasi e quanto accaduto dovrebbe ritardare un po’ il tutto. Will Smith ha bisogno di ritrovarsi e soprattutto vi è la necessità di preparare il terreno per il suo ritorno al cinema. Di sicuro vi sarà un processo di interviste e apparizioni, così da effettuare dei test sul fronte pubblico, soprattutto via social. Non siamo ancora a quel punto. Questa fase non ha neanche avuto inizio, considerando come Smith si sia un po’ ritirato dalle scene dopo il party post Oscar. Con queste premesse, non sarebbe assurdo pensare a un’uscita al cinema di Io sono leggenda 2 entro il 2024.

Io sono leggenda 2 trama

Chi ha amato Io sono leggenda 2 non può che porsi al tempo stesso delle domande. L’ipotesi di un sequel emoziona gli appassionati, che sperano di ottenere qualche risposta con il nuovo film prodotto da Will Smith e Michael B. Jordan.

Cosa sono esattamente le creature di Io sono leggenda? Hanno l’aspetto di zombie, in parte, ma sono sensibili alla luce come vampiri. Una sorta di via intermedia tra la fonte originaria, ovvero il romanzo omonimo di Richard Matheson, e uno zombie movie qualunque.

Il finale cancellato del primo film svelava come le creature fossero in realtà un’evoluzione del genere umano, forse migliore. Di certo capaci di provare sentimenti e strutturarsi in una vera e propria società. Un legame profondo con il romanzo, dunque, con tutte le sue differenze. Io sono leggenda 2 potrebbe dunque condurre il franchise dove dovrebbe essere, ovvero al di fuori della categoria zombie-movie. La trama potrebbe da subito introdurre i concetti del finale cancellato del primo film, indirizzandosi verso un altro tipo di analisi: la necessità di convivere con queste nuove creature intelligenti e la consapevolezza che il “vecchio” genere umano non rappresenta più la normalità, numericamente parlando.