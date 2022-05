Isola dei famosi 2022 Alessandro Iannoni vuole lasciare: perché spiazza

- Advertisement -

Isola dei famosi 2022: si parla di un possibile addio di Alessandro Iannoni, andiamo a scoprirne tutti i motivi

È a rischio la permanenza di Alessandro Iannoni all’Isola dei famosi. Il figlio di Carmen Di Pietro potrebbe presto dire addio alla sedicesima edizione del reality show: andiamo a scoprire cosa sta succedendo e quali sono i motivi alla base della sua scelta.

Alessandro Iannoni: perché potrebbe lasciare l’Isola dei famosi

Come successo per il Grande Fratello Vip, anche questa edizione dell’Isola dei famosi ha visto slittare la propria fine, che dovrebbe essere prevista per il 27 giugno. Un cambiamento in corsa che ovviamente non costringe i concorrenti ad accettarla senza riserve: siccome non era nulla di prestabilito, i naufraghi hanno la libera scelta di accettare questo prolungamento e rimanere, o di abbandonare lo show senza dover pagare alcuna penale.

In tal proposito, come riporta su Instagram Deianira Marzano, Alessandro starebbe pensando di lasciare lo show e non accettare il prolungamento. Non sono chiari i motivi che starebbero spingendo il ragazzo verso questa scelta, ma a quanto pare per convincerlo a rimanere è volato in Honduras un suo caro amico. Decisione ancora da prendere dunque, ma i fan attendono con ansia l’evoluzione di questa situazione, con la speranza che Alessandro possa rimanere nel programma. Il ragazzo si è reso infatti molto popolare tra i fan, che hanno apprezzato molto il suo percorso all’interno dello show, tra il rapporto complesso con la madre Carmen e il giusto equilibrio che ha saputo trovare con quasi tutti gli altri naufraghi.

Insomma Alessandro è una figura importante all’interno di questa sedicesima edizione dell’Isola dei famosi e il suo futuro al momento è in bilico. Vedremo come questa situazione si evolverà, se Iannoni alla fine deciderà di accettare il prolungamento della durata dello show e rimarrà sull’isola, o se invece lascerà, abbandonando in anticipo l’Honduras.