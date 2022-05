Isola dei Famosi 2022 Alessandro Iannoni lascia: il retroscena

- Advertisement -

Isola dei Famosi 2022 Alessandro Iannoni figlio di Carmen Di Pietro lascia il reality. Ha spiegato i motivi c’è un retroscena sul perché del suo ritiro

E’ ufficiale all’Isola dei Famosi 2022 Alessandro Iannoni non ci sarà più nella finale del 27 giugno. Il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di lasciare il reality e l’Honduras per ritornare in Italia. La decisione è stata maturata dopo una lunga riflessione e non è stata istintiva ha detto il naufrago davanti alle telecamere protagonista indiscusso della diciannovesima puntata dell’Isola andata in onda ieri sera. A nulla è valsa l’opera di convincimento di Ilary Blasi che ha insistito per far sì che Alessandro Iannoni non lasciasse l’Isola.

Inutili gli interventi di Nicola Savino e Vladimir Luxuria che hanno anche rivelato che non più in qualità di figlio di Carmen Di Pietro ma come Alessandro sarebbe stato un papabile vincitore. Si è collegato in Palapa dall’albergo anche il suo caro amico italiano Edoardo che gli ha spiegato quanto il suo percorso a Cayo Cochinos si è stato grande perché è partito in punta di piedi e poi è stato subito se stesso: in prima serata su Canale 5 garbo, gentilezza e educazione.

Ieri sera all’Isola dei Famosi 2022 la decisione che ha preso Alessandro Iannoni sul lasciare il reality è stata presa molto male dai concorrenti. Edoardo Tavassi è scoppiato in lacrime dicendo “m’ha ammazzato sta decisione”, Guendalina non ha trattenuto la commozione, Nicolas Vaporidis si è alzato per abbracciarlo. Ma la reazione di mamma Carmen Di Pietro è stata la più straziante, un pianto disperato e un urlo hanno squarciato il silenzio della Palapa. Lo stesso figlio Alessandro è intervenuto per calmarla dedicandole una dolce frase “sei la donna più importante della mia vita”.

Dopo aver salutato e ringraziato i compagni, Alessandro Iannoni ha lasciato definitamente l’Isola dei Famosi ieri sera. Ma perché il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di ritirarsi dal reality? Ufficialmente davanti alle telecamere, ha ripetuto più e più volte che non vuole più trascurare l’università e dedicarsi al recupero degli esami che non ha fatto per partecipare al reality in Honduras. C’è però un retroscena sulla decisione del figlio di Carmen Di Pietro di non restare all’Isola: l’università che frequenta è in lingua inglese e per questo essendo particolare l’apprendimento di un concetto non nella propria lingua madre è obbligato a studiare più del normale.