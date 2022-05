Isola dei Famosi 2022 Alessandro Iannoni che università fa

- Advertisement -

Isola dei Famosi 2022 Alessandro Iannoni lascia perché deve fare gli esami. Che università fa il figlio di Carmen Di Pietro

All’Isola dei Famosi 2022 i sondaggi davano come vincitore Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen Di Pietro ha scelto però di lasciare l’Honduras per un nobile motivo: tornare a studiare per dare gli esami all’università. Il ragazzo che ha 20 anni di età si è dimostrato così particolarmente maturo e sicuro su cosa vuole fare in futuro. La televisione può aspettare se si tratta di istruzione e mamma Carmen seppur triste per la scelta è orgogliosa del suo piccolo grande figlio. Il dibattito su quanto sia importante un mese di studi o quanto sia invece fattibile il rimandare gli esami per continuare a gareggiare all’Isola dei Famosi ieri sera nella diciannovesima puntata è stata al centro del programma.

Vladimir Luxuria ha svelato che anche lei ha frequentato un corso di laurea in lingua inglese particolarmente difficile ma che è sempre riuscita a conciliare lo studio al lavoro. E’ sorta la curiosità: ma quale università fa Alessandro Iannoni? Il figlio di Carmen Di Pietro fa economia e finanza presso l’Università LUISS di Roma. Nello specifico il corso di Major Economics, uno dei tre indirizzi che offre l’ateneo in lingua inglese. Entrando nel dettaglio, Alessandro Iannoni è al pari con gli esami e deve sostenere i tre previsti nella sessione estiva del secondo anno.