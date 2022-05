Blind Isola dei Famosi 2022 i problemi per cui ha lasciato

- Advertisement -

Isola dei famosi: scopriamo tutti i motivi che hanno portato il naufrago Blind alla decisione di lasciare il programma

Arrivano importanti novità dall’Isola dei famosi. Nello specifico, ci sono stati ben tre addii allo show, con i naufraghi chiamati a decidere se rimanere o lasciare il programma dopo la decisione di prolungare la fine di questa sedicesima edizione del reality. In tre hanno preso la decisione di lasciare lo show: Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind. Andiamo dunque a scoprire le motivazioni che hanno portato il rapper a prendere questa decisione.

Isola dei famosi: perché Blind ha abbandonato lo show

Al momento di svelare la propria scelta, Blind ha comunicato la propria volontà di non rimanere nel programma. Il rapper ha così seguito l’esempio di Guendalina e Alessandro e ha lasciato l’isola, spiegando di voler tornare in Italia a causa di problemi privati personali molto importanti, che il ragazzo deve affrontare. La fine del programma era infatti prevista inizialmente per fine maggio e Blind si era posto proprio questo obiettivo. Il rapper è arrivato fino a questo punto e ha quindi ammesso di aver conquistato quella che può considerare la sua finale. Raggiunto quest’obiettivo, è il momento di tornare a casa per Blind.

Il ragazzo ha preferito non rivelare nulla sui problemi personali che lo hanno portato a questa scelta. È rimasto sul vago, desideroso di non portare sotto i riflettori le sue problematiche. Non sappiamo dunque quale sia la ragione che ha portato Blind a lasciare l’isola, ciò che sappiamo è che la decisione viene da fattori esterni, appartenente alla sfera privata del rapper, e non a meccanismo del gioco.

L’Isola dei famosi prosegue dunque con l’addio di tre volti molto amati del pubblico. Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind sono stati concorrenti molto apprezzati, ma hanno deciso di dire addio allo show e non prolungare la loro esperienza.