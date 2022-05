Don Matteo 13 ultima puntata anticipazioni: nuovo addio

- Advertisement -

Cosa accadrà nell’ultima puntata di Don Matteo 13? Continuano i sospetti su Don Massimo e come si concluderà la storia tra Anna e Marco?

Doppio appuntamento settimanale per l’amata fiction. Una conclusione anticipata per Don Matteo 13. Scopriamo le anticipazioni del grande finale di questa stagione epocale, dal momento che ha segnato l’addio di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova.

Don Matteo 13 anticipazioni ultima puntata

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Don Matteo 13 promettono un gran colpo di scena tra il Capitano Anna e il PM Marco. La loro è una storia d’amore a dir poco tormentata. Quando l’uno sembrava provare dei forti sentimenti, l’atra aveva la mente occupata dal proprio ex. Quando poi è stata lei a sentire qualcosa di forte per lui, ecco apparire Valentina a confondere le acque. Ci sarà spazio per una dura discussione, che potrebbe stravolgere le carte in tavola. Ci sarà il ritorno di Sergio, il che trasformerà il triangolo in un quadrilatero. Anna ha le idee confuse e non è da escludere che possa esserci un nuovo addio in Don Matteo 13, quello della Capitana pronta magari a lasciarsi tutti alle spalle con Valente.

I Carabinieri di Spoleto, intanto, continuano a sospettare di Don Massimo. Il sacerdote pare stia nascondendo qualcosa. Non è stato del tutto onesto in merito al suo passato. Questo potrebbe aprire le porte a un ritorno di Terence Hill, ovvero di Don Matteo? Nulla da fare. I fan dell’ormai ex protagonista dovranno rassegnarsi. Non ci sarà alcuna reunion in questo finale di stagione. Non si esclude però l’ipotesi di un cameo in Don Matteo 14.