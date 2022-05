Gazzelle in concerto a Napoli: scaletta

- Advertisement -

Gazzelle sbarca a Napoli col suo tour: scopriamo la scaletta del concerto dell’artista nel capoluogo campano.

Prosegue il tour di Gazzelle e fa tappa a Napoli con il quinto concerto della tournée. Dopo l’esordio a Mantova e gli show a Milano, Bologna e Firenze, è il momento del primo dei due concerti al sud per Gazzelle. Martedì 24 maggio l’artista romano sarà di scena a Napoli, mentre un giorno dopo sarà il momento di recarsi a Bari, prima dell’attesissimo concerto a Roma e del gran finale a Torino. È il turno di Napoli dunque: andiamo a scoprire tutto sul concerto partenopeo.

Gazzelle: la scaletta del concerto a Napoli

Martedì 24 maggio è la data del concerto di Gazzelle al Pala Partenope. Uno show molto atteso, per cui i fan hanno letteralmente preso d’assalto i biglietti e mandato il concerto completamente sold out. Un bagno di folla dunque per Gazzelle, che porterà sul palco napoletano i grandi successi della sua carriera. L’artista romano ha all’attivo tre album, dall’esordio con Superbattito ai successivi Punk e Ok, con le rispettive riedizioni, che hanno consacrato il successo di Gazzelle. Questo tour sta offrendo all’artista l’occasione di portare sul palco i brani del suo ultimo cd, da Blu a Coltellata fino al tormentone della scorsa estate Tuttecose, realizzata in featuring con Mara Sattei.

Questo tour sta entrando nella sua seconda parte, dopo di che Gazzelle tornerà protagonista con diversi concerti molto attesi in estate. Scopriamo dunque quali sono le canzoni che l’artista romano porterà sul palco del Pala Partenope di Napoli, tra i brani di Ok e quelli del passato della discografia dell’artista;

Scintille

Meglio così

Sbatti

Nmrpm

Nero

Smpp

Settembre

Sayonara

Greta

Zucchero filato

Sopra

Coprimi le spalle

Una canzone che non so

Punk

Non sei tu

Tutta la vita

Destri

Fottuta canzone

Scusa

Quella te

Lacri-ma

7

Ora che ti guardo bene

Coltellata