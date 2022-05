Mahmood in concerto a Firenze: scaletta

- Advertisement -

Mahmood arriva a Firenze col suo tour: scopriamo dunque la scaletta del concerto toscano dell’artista.

Dopo Napoli, Mahmood fa tappa a Firenze col suo tour. La data toscana dello show dell’artista vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo è da tempo sold out ed è atteso dunque un grande bagno di folla al Tuscany Hall di Firenze. L’artista ha ripreso il suo tour dopo l’esperienza all’Eurovision e, dopo una prima parte in giro per l’Europa, si sta rendendo protagonista nelle principali città italiane. Dopo Milano, Roma e Napoli, Mahmood sarà quindi protagonista a Firenze, prima di dirigersi a Padova e di volare quindi in Polonia, per un’altra data europea a Varsavia. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto di Firenze di Mahmood.

Mahmood: la scaletta del concerto di Firenze

Mahmood sarà di scena a Firenze, al Tuscany Hall, martedì 24 maggio. Come detto, un concerto attesissimo, completamente sold out. I tanti fan che si recheranno ad assistere allo show di Mahmood potranno ascoltare i brani principali della discografia del cantante che, nonostante la giovane età, ha all’attivo ben due vittorie al Festival di Sanremo. Ci sarà spazio dunque sicuramente per Soldi, il brano con cui si è imposto per la prima volta all’Ariston, ma anche per tantissimi altri successi come Gioventù Bruciata e Il Nilo nel Naviglio. Ampio spazio poi ovviamente ai brani dell’ultimo album di Mahmood, Ghettolimpo, che il cantante sta presentando per la prima volta proprio questo tour, rinviato più volte a causa della pandemia.

Il tour di Mahmood prosegue dunque con la tappa fiorentina e andiamo a scoprire quali sono le canzoni che, al netto di eventuali variazioni, costituiscono la scaletta dello show:

Dei

Ghettolimpo

Klan

Baci dalla Tunisia

Inyuasha

Il Nilo nel Naviglio

Eternantena

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Icaro è libero

Kobra

Rubini

Karma

T’amo

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi