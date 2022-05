Selvaggi film location: dove si trova l’isola

- Advertisement -

Selvaggi è una delle commedie più famose di Carlo Vanzina. Sapete dov’è stato girato questo cult? Le riprese sono state effettuate davvero ai Caraibi?

Un aereo precipita e un gruppo di turisti si ritrova a dover sopravvivere con ogni mezzo possibile su un’isola deserta ai Caraibi. Ben presto le divisioni caratteriali porteranno a una sorta di separazione tra classi, offrendo una divertente e veritiera analisi dell’Italia degli anni ’90.

Selvaggi dove è stato girato

Se la trama di Selvaggi di Carlo Vanzina vede un gruppo di naufraghi su un’isola deserta ai Caraibi, ciò vuol dire che il film è stato davvero girato in quel paradiso delle in Centro America? Per una parte della commedia Carlo Vanzina e il suo ricco cast ha davvero girato ai Caraibi. La produzione ha organizzato il tutto tra Martinica, Saint Vincent, Grenadine e le Barbados. Sorprenderà però scoprire che la maggior parte del film è invece di fatto ambientata in Italia. Ecco dove.

Se qualche scena è stata davvero girata oltre oceano, la spiaggia dove la stragrande maggioranza del film si svolge dove si trova? Questa è italiana al 100%. Si è scelto di girare in Sardegna, che con le sue acque cristalline e i suoi panorami per gran lunga incontaminati si prestava perfettamente al caso. Guardando nello specifico alle location, la spiaggia in questione è Razza di Juncu, in provincia di Olbia. A quanto già sottolineato, si aggiungono alcune riprese effettuate negli studi di Cinecittà, a Roma. Come spesso accade con le fiction nostrane, molti interni sono stati ricreati in questo che è il regno del cinema nostrano.