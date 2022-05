Vasco Rossi in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

Vasco Rossi fa tappa a Milano col suo tour: scopriamo la scaletta del concerto dell’artista all’ippodromo di Milano Trenno.

Dopo il grande esordio di Trento, Vasco Rossi prosegue col suo tour sbarcando a Milano. Si tratta senza dubbio di uno degli eventi più attesi della stagione musicale, una serie di concerti in enormi location. Dopo Trento è dunque il momento di Milano, dove Vasco Rossi si esibirà nel grande Ippodromo di Milano Trenno martedì 24 maggio. Si tratta di un concerto importante per Vasco, il numero trenta nel capoluogo milanese. Un modo dunque per celebrare una carriera lunghissima e riunirsi con una città che lo ha sempre amato tantissimo. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto milanese di Vasco.

Vasco Rossi: la scaletta del concerto di Milano

Per questo attesissimo tour, Vasco ha preparato una scaletta veramente ricca. Sono 28 le canzoni che l’artista porterà sul palco, tra grandissimi successi del passato e brani più recenti, che l’artista porterà quindi per le prime volte sul palco. Si parte con XI Comandamento e l’Uomo più semplice, per proseguire quindi con Ti prendo e ti porto via, un brano molto amato che Vasco non portava in concerto da diverso tempo. Finale anche molto emozionante, con brani come Vita spericolata e Albachiara che avranno il compito di chiudere lo show.

Ecco, dunque, quella che dovrebbe essere la scaletta del concerto di Vasco Rossi a Milano:

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara