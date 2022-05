Chi è Paolo Mengoli: canzoni e vita privata

- Advertisement -

Andiamo a conoscere meglio Paolo Mengoli, dalla sua carriera e le canzoni più famose ai dettagli della sua vita privata

Tra gli ospiti del salotto di Serena Bortone nella puntata di mercoledì 25 maggio di Oggi è un altro giorno ci sarà anche Paolo Mengoli: andiamo a scoprire tutto sul cantante, dalle sue canzoni ai dettagli della sua vita privata.

Chi è Paolo Mengoli: la carriera e le canzoni

Nato a Bologna nell’agosto 1950, Paolo Mengoli si impone all’attenzione del pubblico vincendo nel 1968 il Festival di Castrocaro e incidendo di conseguenza il primo 45 giri con i brani Arrivederci e Per un bacio d’amor. Il grande successo arriva l’anno successivo, quando spopola con la canzone Perché l’hai fatto. Da quel momento la sua carriera vive un netto salto di qualità, Mengoli ha partecipato anche a tre edizioni del Festival di Sanremo: nel 1970 con Ahi! Che male che mi fai, nel 1971 con I ragazzi come noi e nel 1992 con Io ti darò.

Non c’è solo la musica però nella vita di Paolo Mengoli, che nel corso della sua carriera si è prodigato a sostegno di tantissime iniziative. Nel 1975 ha fondato insieme ad altri colleghi la Nazionale cantanti e si è impegnato in tantissimi progetti di beneficienza e solidarietà, divenendo un volto di Telethon e ricevendo anche diversi riconoscimenti per il suo impegno dai rappresentanti dello Stato italiano.

Paolo Mengoli: la vita privata

Paolo Mengoli è stato sposato per due volte nella sua vita. Con la prima moglie, di cui non sappiamo molto, è stato sposato diversi anni e ha anche creduto di aver avuto una figlia nel 1985, ma poi il test del Dna ha rivelato la verità a parecchi anni di distanza, mostrando che Paolo non era il vero padre biologico di sua figlia. Nel 2015 il cantante si è risposato con Claudia Pezzoni, donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e di cui non si conosce quasi niente.

Sappiamo che Claudia è un avvocato ed è stata vicina a Paolo non solo a livello sentimentale, ma anche nella sua battaglia legale dopo aver scoperto di non essere il padre biologico di sua figlia.