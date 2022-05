Dua Lipa in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

Dua Lipa arriva in concerto a Milano con due attesissime date: scopriamo la scaletta dei due show della cantante.

Milano si prepara a due grandissime serate. Al Forum di Assago arriva una superstar come Dua Lipa, pronta a incendiare il pubblico milanese con due serate di fuoco. Mercoledì 25 maggio e giovedì 26 Dua Lipa sbarca in Italia con il Future nostalgia Tour, due concerti che erano inizialmente programmati per il 2020, spostati poi ovviamente per i problemi legati alla pandemia. I due concerti sono completamente sold out ed è quindi altissima l’attesa per le esibizioni della cantante britannica di origini kosovare, che dopo Milano sarà poi protagonista anche a Bologna per il terzo concerto in Italia. Andiamo dunque intanto a scoprire la scaletta dei due concerti milanesi dell’artista.

Dua Lipa: la scaletta dei concerti a Milano

Al centro dei due concerti milanesi ci saranno sicuramente le canzoni dell’ultimo album di Dua Lipa, Future Nostalgia. L’album è uscito nel marzo 2020 e ha ottenuto un successo enorme, affermandosi come uno dei cd più amati e ascoltati dell’anno. Insieme a Dua Lipa, nei concerti italiani ci sarà Griff, giovane artista britannica classe 2001, che avrò il compito di aprire gli show nella penisola di Dua Lipa.

Come detto, ci sarà dunque ampio spazio per i brani di Future Nostalgia, album che finalmente la cantante sta riuscendo a portare in giro per il mondo, ma la cantante porterà in scena ovviamente anche i suoi grandi successi del passato. Basandoci sui concerti precedenti, queste dovrebbero essere le canzoni che Dua Lipa porterà sul palco, probabilmente con alcune differenze nell’ordine di uscita:

Physical

New Rules

Love Again

Cool

Pretty Please

Break My Heart

Be the One

IDGAF

The Lobster Attack

We’re Good

Good in Bed

Fever

Boys Will Be Boys

One Kiss

Electricity

Hallucinate

Cold Heart

In Space

Levitating

Future Nostalgia

Don’t Start Now