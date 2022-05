Gazzelle in concerto a Bari: scaletta

- Advertisement -

Gazzelle continua la sua avventura nel sud Italia col concerto a Bari: scopriamo la scaletta dello show.

Arriva la seconda tappa al sud per Gazzelle in questo suo emozionantissimo tour, in cui il cantante romano sta finalmente portando in giro per i palazzetti della penisola il suo ultimo album dal titolo Ok. Dopo Napoli sarà il turno di Bari, con Gazzelle che sarà di scena mercoledì 25 maggio al Pala Florio. Si tratta del recupero della data prevista originariamente per il 29 gennaio e sono ancora disponibili una manciata di biglietti nel terzo anello non numerato, mentre il parterre e il resto dei settori sono ormai completamente sold out da tempo. Quasi tutto pieno dunque per il concerto pugliese di Gazzelle: andiamo a scoprire la scaletta dello show.

Gazzelle: la scaletta del concerto a Bari

Mercoledì 25 maggio dunque Gazzelle si esibirà al Pala Florio di Bari. È la seconda e ultima data al sud per il cantante, che precede quello che probabilmente è l’appuntamento più atteso di tutto il tour, ovvero il concerto a Roma, nella città d’origine dell’artista. Bari intanto è pronta ad abbracciare Gazzelle e a sentire per la prima volta i brani del suo ultimo album, Ok, arricchito anche dal repack che ha aggiunto nuove canzoni, tra cui la famosissima Tuttecose.

Oltre ai brani di Ok, nella scaletta del concerto di Bari di Gazzelle ci sarà chiaramente ampio spazio anche per i successi del passato, brani iconici come Scintille, Non sei tu e Sayonara. Attesa alle stelle dunque per il concerto barese di Gazzelle: andiamo a scoprirne la scaletta:

Scintille

Meglio così

Sbatti

Nmrpm

Nero

Smpp

Settembre

Sayonara

Greta

Zucchero filato

Sopra

Coprimi le spalle

Una canzone che non so

Punk

Non sei tu

Scintille

Tutta la vita

Destri

Fottuta canzone

Scusa

Quella te

Lacri-ma

7

Ora che ti guardo bene

Coltellata