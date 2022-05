Sei ancora qui stasera in tv trama e cast

- Advertisement -

Sei ancora qui: scopriamo la trama e il cast del film in onda mercoledì 25 maggio in prima serata su Rai 4.

Appuntamento con Sei ancora qui – I still see you, su Rai 4 per la serata di mercoledì 25 maggio. Il film, tratto dal romanzo Break My Heart 1.000 Times scritto da Daniel Waters, è un thriller fantascientifico realizzato nel 2018 con la regia di Scott Speer, firma in precedenza di Step Up Revolution e Il sole a mezzanotte. Come in quest’ultimo film, il regista ha lavorato con Bella Thorne, una delle più apprezzate giovani attrici di Hollywood. Il film è arrivato nelle sale italiane nel settembre 2018, mentre in quelle americane nell’ottobre dello stesso anno. L’accoglienza dei critici e dei professionisti del settore non è stata entusiasmante, con parecchie recensioni negative sulle piattaforme come Rotten Tomatoes e Metacritic, mentre il pubblico ha generalmente apprezzato maggiormente la pellicola. Andiamo a scoprirne dunque la trama e il cast.

Sei ancora qui: la trama del film

Un incidente su scala globale prova il collasso del mondo com’è conosciuto, con l’abbattimento della barriera tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Le persone scomparse dunque condividono la loro quotidianità con cui è ancora vivo, in una routine monotona e inquietante. Questo equilibrio è destinato però a rompersi, la scintilla è un messaggio misterioso mandato da una delle persone provenienti dal mondo de morti, che innescherà una ricerca sull’incidente che ha causato quel crollo delle barriere e farà luce sui misteri che cela.

Sei ancora qui: il cast del film

Come detto, Bella Thorne è la protagonista del film, andiamo a vedere il resto del cast: