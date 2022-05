Uomini e Donne perché Tina non c’è in studio

- Advertisement -

Uomini e Donne, scopriamo perché Tina non è presente nelle ultime puntate del dating show di Canale 5.

Siamo quasi arrivati alla fine di questa stagione di Uomini e Donne, che il 1 giugno andrà in pausa in vista dell’estate. Ci stiamo avvicinando alla fine dunque e al coronamento del percorso dei tronisti, con Veronica e Luca prossimi ormai alle loro scelte. Nonostante i tanti nodi ancora da sciogliere, a calamitare l’attenzione negli ultimi tempi è stata senza dubbio l’assenza di una grande protagonista dello show, ovvero Tina Cipollari: scopriamo perché non è in studio.

Uomini e Donne: perché Tina è assente

Non ci sono notizie certe sui motivi per cui Tina non è stata presente nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Non sappiamo a cosa è dovuta dunque quest’assenza, se a motivi personali o dipende dalle dinamiche dello show, e dunque non sappiamo nemmeno se la rivedremo prima della pausa estiva. L’assenza di Tina ha fatto parecchio rumore e ha destato preoccupazione tra i fan e la speranza è appunto quella che possa tornare prima. Al momento non sappiamo dire se riusciremo a vedere Tina prima della pausa del 1 giugno o se ormai l’opinionista tornerà in studio solo al rientro in scena a settembre.

Il mistero di Tina dunque si unisce ai nodi da sciogliere in vista del finale del 1 giugno. I grandi temi rimasti in sospeso sono le scelte di Luca e Veronica, che sono ormai state compiute e aspettano solo di andare in onda, e soprattutto la situazione che riguarda Ida e Riccardo e il loro clamoroso ritorno di fiamma. Le ultime puntate di Uomini e Donne paiono ormai concentrarsi quasi solo su questi temi, che hanno una settimana per esaurirsi. E proprio a riguardo i fan hanno compiuto una sorta di sollevazione popolare, con molti che hanno insinuato che l’assenza di Tina è legata proprio alle dinamiche in atto tra Ida e Riccardo, con lo volontà di favorire il ritorno di fiamma, cui l’opinionista si è sempre opposta con forza. Vediamo dunque se vedremo Tina nuovamente in studio prima della pausa estiva.