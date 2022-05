Gianluca Vacchi chi è e perché è così ricco

- Advertisement -

Scopriamo meglio chi è Gianluca Vacchi, cosa ha fatto nella sua vita e come è diventato così tanto ricco.

La figura di Gianluca Vacchi è tornata pesantemente in auge negli ultimi tempi grazie al suo documentario uscito in esclusiva su Prime Video. Mucho Mas permette ai fan di conoscere meglio Gianluca Vacchi, uno dei personaggi social più famosi degli ultimi anni, un vero e proprio fenomeno mediatico con i suoi video e le sue attività. Scopriamo dunque chi è Gianluca Vacchi e come è diventato così ricco.

Chi è Gianluca Vacchi

Imprenditore e influencer di successo, Gianluca Vacchi è una vera e propria star del web e ama sfoggiare sui propri social la sua lussuosa vita. Vacchi nasce a Bologna nell’agosto 1967, si laurea in Economia e Commercio e dopo gli studi inizia a lavorare nell’azienda di famiglia. Il padre Marco è il fondatore dell’IMA S.p.A, una società che si occupa di creare componenti in plastica, e quest’attività di famiglia è ciò che ha reso inizialmente Gianluca ricco, dandogli la possibilità di ostentare sui social la sua vita lussuosa.

Gianluca Vacchi ha saputo costruirsi dunque un personaggio seguitissimo, dando sfoggio alle sue abilità imprenditoriali e cimentandosi poi nell’attività di dj, pubblicando anche nel 2016 la canzone Love, diventata un grande tormentone. I suoi video di estremo successo lo hanno reso un grande influencer, ai primi posti tra i più seguiti del web.

Per ciò che concerne la sua vita privata, Gianluca è fidanzato con la giovane modella venezuelana Sharon Fonseca, ventitreenne e quindi con la metà degli anni dell’influencer. I due sono anche diventati genitori: il 27 ottobre scorso è venuta alla luce Blu Jerusalema. La piccola ha dovuto affrontare diversi problemi nei suoi primissimi giorni di vita, è infatti nata con una malformazione al palato ed ha quindi dovuto essere sottoposta a un intervento. Tutto è andato per il meglio per fortuna, con i medici che hanno risolto la malformazione della piccola figlia di Gianluca Vacchi.

Gianluca Vacchi perché è così ricco

Come detto, la ricchezza originaria di Gianluca viene dall’azienda di famiglia, una buona spinta che ha permesso all’uomo di spopolare sul web e di dedicarsi anche ad altre attività imprenditoriali. Vacchi ha infatti acquistato quote di altre aziende e ha fondato un proprio brand di mota, il GV Life Style. Nell’ottobre 2021 è arrivata un’altra attività imprenditoriale di Vacchi, ovvero la fondazione di un brand legato a una catena di punti vendita di Kebab, con negozi aperti a Roma e Milano.

Oltre all’attività imprenditoriale ovviamente ci sono tutte le attività sul web e nel mondo dell’intrattenimento, per ultimo il documentario di Prime Video. Un’attività ricca e variegata, che ha reso Gianluca Vacchi un personaggio molto famoso e seguito.