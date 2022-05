Madame in concerto a Roma: scaletta

- Advertisement -

Madame arriva a Roma per le ultime due date del suo tour: scopriamo la scaletta dei due concerti.

Arriva al suo atto conclusivo il Voce tour di Madame. La giovane artista è stata protagonista di una serie di concerti veramente incredibili, con molti sold out e veri e propri bagni di folla. Da Milano a Firenze e Napoli fino a Torino e ora il gran finale a Roma, dove Madame sarà di scena con due concerti giovedì 26 maggio e venerdì 27 all’Atlantico di Roma. I due concerti sono completamente sold out, molto attesissimi nella Capitale, che poi riaccoglierà Madame anche in estate. Dopo questi due concerti romani, infatti Madame si fermerà per circa un mese e riprendere la propria avventura in giro per la penisola il 26 giugno, per il primo di una serie di concerti estivi che riporterà, come detto, l’artista a Roma e la terrà impegnata fino al 10 agosto. Non finisce qui dunque il 2022 di Madame, ma con i due concerti di Roma si conclude intanto un primo importante capitolo, ovvero il primo tour della cantante, che ha finalmente potuto portare in scena il suo grandissimo album Voce, uno dei più ascoltati e amati del 2021.

Madame, la scaletta dei concerto a Roma

Madame sarà dunque di scena all’Atlantico di Roma giovedì 26 maggio e venerdì 27 maggio 2022. Due concerti in cui avrà ampio spazio l’album Voce, il primo lavoro della cantante, che l’ha consacrata come una degli astri nascenti della musica italiana. Oltre alle canzoni di Voce, ci saranno anche brani del passato, tra cui la hit Sciccherie che è stata il primo successo della carriera di Madame. Ecco dunque la scaletta dei concerti di Roma dell’artista:

Istinto

Tu mi hai capito

Baby

Clito

Mami papi

Bamboline boliviane/Vergogna

L’eccezione

Tutti muoiono

Luna

Amiconi

L’anima/17

Il mio amico

Mi fiderò

Sentirmi

Sciccherie

Voce

Marea