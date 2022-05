- Advertisement -

Scoperta mortale è un thriller del 2022 diretto da Lindsay Hartley. Un film per la TV da brividi della durata di 85 minuti.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul thriller Scoperta mortale, di Lindsay Hartley, con Laurie Fortier e Revell Carpenter. Un thriller televisivo tutto da gustare, per gli amanti del brivido e soprattutto delle ambientazioni casalinghe. Tutto si svolge in un normalissimo quartiere, tra persone comuni, così da far immedesimare ulteriormente il pubblico.

Scoperta mortale trama e cast

Kim lavora come tata e si prende cura del figlio di una normalissima coppia. La storia si svolge in quello che sembra essere un comune quartiere residenziale, ricco di belle case e persone tranquille. Non è mai accaduto nulla di terrificante da queste parti, ma lei scopre di colpo il segreto di Steven, il suo datore di lavoro.

Tradisce sua moglie e sta portando avanti una relazione segreta con la tutor di spagnolo di suo figlio. Kim decide di occuparsi dei propri affari e di tenere la bocca chiusa, così da non rischiare di distruggere la famiglia e, al tempo stesso, perdere il lavoro. Accade però qualcosa di sconvolgente. L’amante dell’uomo viene trovata priva di vita. Qualcuno l’ha uccisa e i sospetti di lei ricadono su Steven. Interrogato dalla polizia, infatti, l’uomo dice di non averla vista negli ultimi mesi. Una palese bugia. Kim realizza d’essere l’unica persona a sapere che sta mentendo ed è intenzionata ad andare in fondo a questa storia.

Guardando al cast, Revell Carpenter interpreta Kimberly, mentre il terrificante Steve ha il volto di Ryan Francis. Caroline è invece Laurie Fortier, mentre Jack Austin è il piccolo Jasper. Completano il cast Christy Tate (Britt), Emily Roslyn Villarreal (Serena), Lindsay Hartley (tutor di spagnolo) e Cody Bagshaw (Gabe).