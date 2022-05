Biagio Antonacci nuovo singolo seria testo e significato

- Advertisement -

Biagio Antonacci torna con un nuovo singolo, dal titolo Seria: scopriamo il testo e il significato della canzone.

Seria è il nuovo singolo di Biagio Antonacci, un brano che esce a più di due anni di distanza dal suo ultimo album e anticipa il ritorno del cantante, con un disco previsto entro fine anno. Andiamo dunque a scoprire il significato e il testo del nuovo singolo di Biagio Antonacci.

Seria: il significato del nuovo singolo di Biagio Antonacci

Il cambiamento e l’evoluzione è ciò che porta alla realizzazione della canzone, frutto di un percorso artistico che poi vedremo al massimo nell’album. Nello specifico, in Seria viene cantato il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna, ma in generale il brano dà un assaggio della nuova poetica evoluta del cantante.

Serie: il testo del nuovo singolo di Biagio Antonacci

Una notte così

da quant’è che non venivi qui

a stare nudi

e dire “amore tutto ok”

una notte così

se ti va possiamo estinguerci

puoi dire no

e fare finta

che non vuoi nemmeno un bacio

però ti piaccio,

però ti piaccio, però ti piaccio

puoi fare finta

che tra noi sia solo ghiaccio

però ti piaccio

E stiamo insieme, tra le iene, tutto ok

vieni a vivere con me tu che puoi

prima parlane con lui

cerca di essere seria

seria

vieni e portati il cuscino,

non ne ho

vieni a vivere con me

cerca di essere seria

seria

Una storia così

io non posso più saperti lì

puoi dire no e fare finta

che non era il tuo viaggio

però ti piaccio,

però ti piaccio, però ti piaccio

puoi fare finta

che non vuoi nemmeno un bacio

però ti piaccio,

però ti piaccio, però ti piaccio

puoi fare finta

che tra noi sia solo ghiaccio

però ti piaccio

E stiamo insieme, tra le iene,

tutto ok

vieni a vivere

con me tu che puoi

prima parlane con lui

cerca di essere seria

seria

vieni e portati il cuscino,

non ne ho

vieni a vivere con me

cerca di essere seria

seria

Cerca di esser seria

seria

vieni e portati il cuscino,

non ne ho

vieni a vivere con me

cerca di essere seria

seria.