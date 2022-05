Blanco in concerto a Brescia: scaletta

- Advertisement -

Blanco arriva a casa sua con il suo tour: scopriamo la scaletta dei concerti dell’artista a Brescia.

Il tour di Blanco arriva in uno dei suoi momenti più attesi. Venerdì 27 maggio e sabato 28 l’artista sarà protagonista di due concerti e Brescia, nella sua città, al Gran Teatro Morato. Due serate attesissime, sold out come tutto il resto del tour. Due show in cui l’artista riceverà l’abbraccio del suo pubblico, della sua città, una calore ovviamente particolare per lui. La doppia data di Brescia segue quella, sempre doppia di Bologna, ma per Blanco segue anche la straordinaria trasferta di Tirana a sostegno della sua Roma, che ha battuto il Feyenoord e ha vinto la Conference League. Un pieno di gioia per l’artista dunque, che ora ha l’occasione di festeggiare con due concerti a casa sua anche la vittoria della sua squadra del cuore. Giorni a dir poco emozionanti per Blanco, in un anno che si sta rivelando sempre più pieno di soddisfazioni.

Blanco, la scaletta dei concerti a Brescia

Quelli del 27 e 28 maggio a Brescia saranno dunque gli ultimi concerti del mese e porteranno anche a una pausa del tour, che termina così la sua prima parte. Blanco si fermerà infatti per circa tre settimane, il tempo di ricaricarsi per tornare a scatenarsi col tour estivo, anche questo già completamente sold out. Si ripartirà da Locarno, il 18 giugno, per riprendere la marcia nelle principali città italiane fino al gran finale di settembre, la doppia data a Milano. Andiamo a scoprire dunque le scalette dei concerti di Blanco nella sua Brescia:

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi

Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

Pornografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Notti In Bianco (in acustico)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi Fai Impazzire

Afrodite

La Canzone Nostra

Brividi

Notti In Bianco