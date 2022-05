Chi è Stefania Sandrelli film e vita privata

- Advertisement -

Ripercorriamo la carriera e la vita di Stefania Sandrelli, dai film che l’hanno resa famosa ai dettagli della sua vita privata.

Stefania Sandrelli sarà protagonista venerdì 27 maggio nel salotto di Serena Bortone per la consueta puntata di Oggi è un altro giorno, in programma come al solito su Rai 1. Ripercorriamo la carriera dell’attrice attraverso i suoi film più celebri e scopriamo qualche dettaglio della sua vita privata.

Stefania Sandrelli: i film più famosi

Nata a Viareggio nel giugno 1946, Stefania Sandrelli è una vera e propria icona del cinema italiano, con all’attivo tre vittorie ai David di Donatello e la partecipazione a oltre 100 film. Stefania balza agli onori delle cronache quando a 16 anni inizia una relazione con Gino Paoli, all’epoca già sposato, e con cui avrà nel 1965 la figlia Amanda, attrice anche lei. Stefania esordisce presto al cinema, ad appena 15 anni, e si consacra negli anni ’60 grazie alla partecipazione a Divorzio all’italiana e Sedotta e abbandonata.

Sono tantissimi i film a cui ha preso parte l’attrice, ma sicuramente tra i più degni di nota ci sono i tre per cui ha vinto il David di Donatello: Mignon è partita, per cui ha vinto come migliore attrice protagonista, e L’ultimo bacio e Figli/Hijos, con cui ha trionfato come migliore attrice non protagonista. La Sandrelli ha ottenuto altre otto candidature e nel 2018 ha ricevuto il David speciale alla carriera, un tributo doveroso per un’attrice straordinaria.

Stefania Sandrelli: la vita privata

La vita privata di Stefania Sandrelli è legata sicuramente alla relazione con Gino Paoli e alla figlia Amanda. Tuttavia, la sua vicenda personale è stata segnata anche dalla brutta malattia che ha avuto la figlia, un cancro al seno che le è stato diagnosticato nel 2009 e di cui inizialmente non ha parlato ai genitori.

Tornando a Stefania, dopo la relazione con Gino Paoli è stata sposata con Nicky Pende, con cui ha avuto il suo secondo figlio, ma i due si sono separati quattro anni dopo essersi sposati.