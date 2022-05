Domenica In Show ospiti stasera di Mara Venier

- Advertisement -

Mara Venier festeggia 30 anni di carriera. Un anniversario celebrato con Domenica In Show. Chi saranno gli ospiti di venerdì 27 maggio?

Un appuntamento negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma per celebrare i 30 anni di carriera dell’amatissima Mara Venier. La conduttrice e la sua storia saranno al centro della narrazione di Domenica In Show, in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 27 maggio. Ecco chi sono gli ospiti attesi.

Domenica In Show ospiti

Il legame tra Mara Venier e il mondo della musica è molto forte. Innumerevoli le sue interviste a personaggi di spicco. Gli ultimi passati dal suo salotto sono quelli reduci dall’esperienza dell’Eurovision Song Contest 2022.

Tra gli ospiti musicali spazio al trio de Il Volo, che si esibirà con Grande amore, canzone con la quale hanno vinto Sanremo 2015. Proporranno anche un omaggio al maestro Ennio Morricone. Non poteva mancare Renzo Arbore, che canterà Io faccio ‘o show, uno dei suoi cavalli di battaglia. Il celebre showman racconterà inoltre alcuni episodi curiosi passati legati alla sua amicizia con Mara Venier.

Spazio inoltre ad Alessia Marcuzzi, che proporrà a sorpresa una canzone. Alcuni brani “a richiesta” saranno poi cantati da Gigi D’Alessio, che si esibirà al pianoforte. Shel Shapiro invece, insieme con la sua band, interpreterà La leggenda dell’amore eterno. A completare il novero di artisti musicali c’è Ornella Vanoni, che canterà Un sorriso dentro al piano, scritta per lei da Francesco Gabbani.

Un gran panorama di ospiti eccellenti, con l’acclamato Stefano De Martino, reduce dal successo di Stasera tutto è possibile. Il conduttore e ballerino si esibirà con Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. In collegamento digitale ci sarà Luciana Littizzetto. Commenterà alcuni momenti della serata con Mara Venier. In studio sarà invece presente Ferzan Ozpetek. Il celebre regista ha da poco portato su Disney+ la serie TV Le fate ignoranti e sarà affiancato dall’attrice Serra Yilmaz.