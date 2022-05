Gianluca Vacchi rifatto? prima e dopo: chirurgia FOTO

- Advertisement -

Andiamo a scoprire come è cambiato nel corso degli anni Gianluca Vacchi e se ha fatto ricorso a interventi di chirurgia estetica.

Gianluca Vacchi è oggi una vera e propria icona social, uno dei più famosi influencer d’Italia, nonché un imprenditore di grandissimo successo. Il suo “enjoy” è diventato un vero e proprio stile di vita, una fonte d’ispirazione per i suoi milioni di followers e Vacchi ha saputo costruirsi un personaggio basandosi proprio sulla voglia di vivere al massimo, di godersi ogni momento che passa e di non preoccuparsi dello scorrere del tempo. E Gianluca Vacchi sembra davvero aver ingannato il tempo, mostrandosi in forma smagliante anche se ha superato i 50 anni. Vediamo dunque com’era da giovane l’influencer e com’è cambiato nel corso degli anni.

Gianluca Vacchi: com’era da giovane

Sembra una sorta di Benjamin Button dell’età social Gianluca Vacchi, che col passare del tempo si mostra sempre più in forma. Contrariamente a quanto si pensa, l’influencer non ha fatto ricorso ad alcun intervento chirurgico o almeno non c’è alcuna notizia certa a riguardo. La forma fisica che l’imprenditore mantiene a oltre 50 anni di età è sicuramente dovuta in gran parte a molto esercizio e a uno stile di vita corretto, in questo magari l’avrà anche aiutato la compagna Sharon Fonseca, esperta di lifestYle e nutrizione col suo blog.

Come detto, non solo Vacchi ha mantenuto una forma invidiabile, ma ha anche cambiato molto il suo look col passare degli anni. Col tempo ha abbandonato i capelli lunghi e ha adottato un iconico pizzetto, che ora fa parte del look dell’influencer. Così è dunque cambiato Gianluca Vacchi, senza la mano del chirurgo ma solo in maniera naturale. E Gianluca continua a godersi la vita, come ha sempre dimostrato di fare sui social, continuando a collezionare un successo dopo l’altro con le sue moltissime attività.