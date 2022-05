Ip Man 6: quando esce in Italia

- Advertisement -

È in arrivo Ip Man 6, nuovo capitolo della saga di arti marziali di Hong Kong dedicata al maestro di Bruce Lee. Ma quando uscirà in Italia questo film?

La saga di Ip Man non è ancora finita, a quanto pare: negli scorsi giorni è infatti stato diffuso online il trailer del nuovo film Ip Man: The Awakening, subito rinominato dai fan Ip Man 6, anche se tecnicamente non si tratta di un seguito della saga originale (chiusa in realtà con il quarto capitolo, uscito nel 2019, a cui si aggiunge uno spin-off dell’anno precedente).

La nuova pellicola dedicata al celebre maestro di arti marziali che addestrò Bruce Lee è infatti è un prequel del film del 2008, con cast e regista completamente diversi rispetto al resto della saga. L’attore Miu Tse ha ereditato il ruolo di Donnie Yen, interpretando il giovane Ip Man durante un viaggio a Hong Kong. La regia, invece, è passata da Wilson Yip alla coppia composta da Li Xijie e Zhang Zhulin.

Ip Man 6: la data d’uscita italiana

Del film si sa ancora molto poco: dallo scorso 20 maggio, Ip Man 6 (o Ip Man: The Awakening) è disponibile alla visione in streaming sulla piattaforma dedicata al cinema d’arti marziali Hi-YAH!, e uscirà direttamente in DVD e Blu Ray il prossimo 21 giugno negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda un’uscita italiana non si sa ancora nulla, anche se sembra difficile che possa essere trasmesso al cinema. Molto più probabilmente, il nuovo film di Ip Man verrà reso disponibile solamente in versione home video o su piattaforme di streaming.