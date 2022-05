Isola dei Famosi 2022 Edoardo Tavassi rasato: il retroscena bluff FOTO

- Advertisement -

Nella ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 di ieri sera Edoardo Tavassi ha rasato i capelli per il gruppo. Lo spirito dell’Isola ha bluffato

La ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in onda il 27 maggio ha visto subito protagonista Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina è stato messo alla prova per permettere ai compagni naufraghi di poter mangiare piatti prelibati. In qualità di leader, insieme a Carmen Di Pietro, è stato costretto a decidere se accettare o meno la proposta di un’agguerrita Ilary Blasi. Già nelle puntate precedenti, Edoardo aveva aiutato la sorella Guendalina a poter rivedere il suo fidanzato e si era prestato a tagliare i capelli dell’ormai ex naufraga.

Anche in questo caso ieri sera all’Isola dei Famosi Edoardo ha dovuto fare i conti con i capelli ma questa volta a farne le spese è proprio lui. Ilary Blasi gli ha chiesto di farsi rasare i capelli da Carmen Di Pietro. Una prova che inizialmente non voleva accettare perché convinto di non stare bene e di non riuscire a trovare una ragazza. Dopo un po’ di resistenze, il fratello di Guendalina ha deciso di accettare e di farsi rasare i capelli. Con l’aiuto di Alvin, Carmen ha rasato la testa di Edoardo nonostante quest’ultimo non volesse arrivare a tanto. In realtà non è la prima volta che Tavassi ha questo look.

Basta infatti guardare le foto pubblicate sul suo account Instagram per scoprire come già in passato Edoardo avesse questo look. In gioventù così come scritto dallo stesso fratello della Tavassi aveva una pettinatura molto corta e rasata ai lati. In un’altra foto pubblicata sempre dal naufrago appare in compagnia di Guendalina con capelli rasati sempre ai lati. In tanti sui social hanno notato gli scatti e criticato l’atteggiamento di Edoardo sottolineando come la reazione sia apparsa eccessiva considerando i look del passato. Probabilmente ieri sera all’Isola dei Famosi, il famoso spirito dell’isola, citato da Ilary Blasi, era a conoscenza di questa vecchia passione e voleva mettere alla prova Edoardo.