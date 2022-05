Piove in discoteca Tommaso Paradiso testo e significato canzone

- Advertisement -

Tommaso Paradiso sforna il suo nuovo singolo: scopriamo il testo e il significato della canzone Piove in discoteca.

Non si ferma la produzione di Tommaso Paradiso, che dopo aver pubblicato le quattro tracce aggiuntive del suo album Space Cowboy, dà alla luce anche il nuovo singolo Piove in discoteca. Andiamo a scoprirne il significato e il testo.

Piove in discoteca: il significato della canzone di Tommaso Paradiso

Due ragazzi sono i protagonisti della canzone e al centro c’è il loro amore, una passione giovane e fresca, dal sapore d’estate. Un amore da commedia italiana, nel pieno stile anni ’80 che contrassegna con sempre più forza la produzione da solista di Tommaso Paradiso.

Piove in discoteca: il testo della canzone di Tommaso Paradiso

Un ragazzo sopra una vespa e la camicia aperta

Gli occhiali scuri, capelli al vento, tanto tormento

Guida da matto per l’ultimo traghetto

E una ragazza già ride lontano con l’espressione incosciente

Quella che ti frega, costume bianco e un cappello grande

Le fa ombra sul viso

Che sembra il paradiso

Non prende il telefono davanti al golfo di Napoli

Ma San Gennaro, lo sai, a volte fa miracoli

Piove in discoteca, cadono le stelle in hotel

Di sabato sera, non ti preoccupare, copro io la luna per te (Eh)

Così nessuno ci vеde, eh, eh

Sotto un ciеlo italiano ed un po’ americano

Se ti dico “Ti amo” piove in discoteca

Ma guarda che tramonto stamattina

Mi fai sentire il Boca in Argentina

Fammi vedere l’oceano

Tutti i colori che c’erano

Due come noi non si devono perdere mai

Non prende il telefono davanti al golfo di Napoli

Ma San Gennaro lo sa

Piove in discoteca, cadono le stelle in hotel

Di sabato sera, non ti preoccupare, copro io la luna per te (Eh)

Così nessuno ci vede, eh, eh

Sotto un cielo italiano ed un po’ americano

Se ti dico “Ti amo” piove in discoteca

Sotto un cielo italiano ed un po’ americano

Se ti dico “Ti amo” piove in discoteca

Piove in discoteca

Piove in discoteca, cadono le stelle in hotel

Di sabato sera, non ti preoccupare, copro io la luna per te (Eh)

Così nessuno ci vede, eh, eh

Sotto un cielo italiano ed un po’ americano

Se ti dico “Ti amo” piove in discoteca

Piove in discoteca, piove in discoteca

Non prende il telefono davanti al golfo di Napoli

Piove in discoteca