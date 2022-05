Elisa in concerto all’Arena di Verona: scaletta

- Advertisement -

Elisa pronta a esibirsi in tre attesissimi concerti all’Arena di Verona: scopriamo la scaletta degli show.

Il 2022 di Elisa sta per arricchirsi di un nuovo emozionante capitolo. Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo e l’uscita del suo nuovo album Ritorno al futuro/Back to the future, la cantante sarà protagonista di ben tre concerti in una delle location più importanti della musica italiana: l’Arena di Verona. Elisa sarà di scena sabato 28 maggio, lunedì 30 maggio e martedì 31 maggio in tre serate che sono anche dedicate all’ambiente e alla sostenibilità, visto che sono inquadrate nel festival Heroes. Andiamo a scoprire dunque in cosa consiste questa iniziativa e la scaletta dei concerti di Elisa all’Arena.

L’iniziativa Heroes

Elisa è il volto dunque di questa iniziativa volta alla tutela dell’ambiente e alla promozione della sostenibilità. La cantante sarà accompagnata in questo progetto da altri grandi nomi della musica italiana come Elodie, Rkomi, Marracash, Chiello e altri giovani artisti che si esibiranno nello spazio allestito al Green Village in città.

Spettacolo all’Arena dunque e in tutta Verona, ma l’attività di Elisa non si ferma qui, perché con l’inizio del tour prenderà il via anche il progetto Music For The Planet, altra iniziativa in tema d’ambiente, volta a popolare molte aree italiane con nuovi alberi.

Elisa: la scaletta dei concerti all’arena di Verona

Non è stata resa nota ufficialmente la scaletta dei tre concerti, ma in rete sta circolando quella che potrebbe essere la lista delle canzoni che porterà in scena Elisa:

A tempo perso

Seta

Come sei veramente

O forse sei tu

Litoranea

Quello che manca

Luglio

Come te nessuno mai

Show’s Rollin’

Let Me

Drink To Me

On Me

I Feel It in the Earth

Ordinary Day

Tears May Roll Down Now

Fuckin’ Believers

Hope

Gli ostacoli del cuore

Eppure sentire

A modo tuo

Luce (tramonti A Nord Est)

Tua Per Sempre

A Tempo Perso

L’anima Vola

Eppure Sentire (un Senso Di Te)

No Hero