Isola dei Famosi 2022 chi è stato eliminato ieri sera 27 maggio nominati

- Advertisement -

Chi è stato uscito ieri sera ieri sera all’Isola dei Famosi 2022 è stato eliminato per un punto percentuale beffa. Per le nomination solo strategia

Ieri sera nella ventesima puntata dell’Isola dei famosi 2022 sono stati eliminati due naufraghi, uno è uscito alle nomination settimanali tra Roger e Maria Laura, l’altro a causa dell’eliminazione al televoto flash è tornato in Italia. Partiamo con il dire che da Playa Sgamada è uscita definitivamente Fabrizia Santarelli contro Gennaro Auletto con le seguenti percentuali: 56% Fabrizia, 44% Gennaro.

A sorpresa Mercedesz Henger è stata salvata dai naufraghi, Nicolas ed Edoardo compresi, che hanno avuto la possibilità di scegliere chi far rientrare in gioco su Playa Palapa dove l’atmosfera è particolarmente scottante. Gli equilibri sono infatti scoppiati a causa dei nuovi concorrenti e da un addio inaspettato.

Isola dei Famosi 2022 chi è stato eliminato ieri sera 27 maggio

Se Luca Daffrè e Pamela Petrarolo cercano di ingraziarsi il gruppo dei veterani che hanno accettato il prolungamento, Marco Maccarini ha deciso di giocare di strategia, sacrificando addirittura un passo. C’è stato un duro scontro tra l’ex vj di Mtv e il trio Carmen di Pietro, Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi che è in sostanza finito con un nulla di fatto, ognuno è rimasto sulle sue posizioni. Con il riassunto di cosa è successo all’Isola è il momento dell’addio inaspettato. In nomination c’erano Maria Laura De Vitis e Roger Balduino. La vincitrice de la Pupa e il Secchione era stata nominata dal gruppo, il modello brasiliano era stato indicato dal leader Luca Daffrè.

Il risultato ha stupito tutti. E’ stato eliminato ieri sera nella puntata del 27 maggio dell’Isola dei Famosi 2022 Roger Balduino che dato il bacio di Giuda proprio a Estefania. Le percentuali del televoto sono state: Maria Laura 51%, Roger 49%. L’ex fidanzato della Bernal si è trasferito così su Playa Sgamadisima dove sarà completamente solo. Riguardo al riassunto su cosa è accaduto ieri sera all’Isola, il momento top è stato lo scontro tra Vladimir ed Estefania. Luxuria ha asfaltato l’argentina che si è mostrata rammaricata per Roger eliminato nonostante li avesse nominato.

Isola dei Famosi 2022 chi è in nomination 27 maggio

Ieri sera la ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è stata all’insegna delle prove. Edoardo Tavassi ha accettato di farsi rasate a zero i capelli da Carmen di Pietro ottenendo lasagne per tutti, anche se sulla vicenda c’è un retroscena. Poi Maria Laura De Vitis vince la prova di equilibrio e manda in nomination Estefania e Lory del Santo. La Bernal sceglie di rinunciare all’immunità per scoprire la sorpresa per uno dei naufraghi: è l’amica Cloe che ha potuto riabbracciare. Alla prova di forza vince Nicolas Vaporidis che in una botta sola ha ottenuto immunità e mandato in nomination Marco Maccarini.

Immuni anche Mercedesz Henger e Gennaro Auletto che hanno fatto le loro nomination palesi: Pamela e la De Vitis. Marco Maccarini ha votato Carmen Di Pietro perché lo stressa, Edoardo Tavassi ha nominato Maria Laura perché a suo dire è falsa. A votare la De Vitis anche Nick dei Cugini di Campagna, Lory del Santo e Nicolas Vaporidis. Carmen Di Pietro e Marco Cucolo nominano Pamela Petrarolo perché è l’ultima arrivata che sceglie il fidanzato di Lory . Maria Laura ed Estefania hanno votato Nick che va al televoto perché nominato dal leader Luca Daffrè. Ricapitolando sono in nomination per i voti della puntata di ieri sera 28 maggio dell’Isola dei Famosi 2022: Estefania, Lory , Marco Maccarini, Maria Laura e Nick.