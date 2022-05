Vasco Rossi in concerto a Imola: scaletta

- Advertisement -

Vasco Rossi arriva a Imola col suo attesissimo tour: scopriamo la scaletta del concerto e tutte le informazioni utili.

Imola si prepara ad accogliere Vasco Rossi, che reduce dai grandi concerti di Trento e Milano si prepara a un’altra grandissima serata. Il terzo show del tour del Komandante va in scena sabato 28 maggio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. La giornata sarà interamente dedicata all’evento, con i fan che possono iniziare ad accedere all’autodromo a partire dalle ore 12:00 e dalle 17:00 inizierà l’intrattenimento, con il dj set offerto da Virgin Radio e poi la carica di Emma che avrà l’onore e il compito di aprire il concerto di Vasco Rossi. Sul palco insieme al cantante ci sarà spazio anche per gli Ologramma, un gruppo corale e strumentale basato sull’inclusione. Spazio dunque anche a questo bellissimo progetto, per una serata che promette di essere indimenticabile. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto di Vasco Rossi a Imola.

Vasco Rossi: la scaletta del concerto di Imola

Per questo attesissimo tour che sta animando l’Italia con incredibili show, Vasco Rossi ha studiato una lunga scaletta, che spazia da canzoni del passato a quelle più recenti, dando anche a spazio a brani che il Komandante ha cantato meno volte durante la sua carriera. Un mix tra presente e passato, con l’immancabile carica rock di Vasco.

Ecco dunque la scaletta del concerto di Imola:

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara