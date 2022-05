Mara Venier ospiti Domenica In 29 maggio: cambio all’ultim’ora

- Advertisement -

Dopo il grande successo del venerdì sera, il 29 maggio torna Domenica In condotto da Mara Venier. Scopriamo gli ospiti che animeranno la puntata

Inarrestabile Mara Venier che dopo il grande successo di Domenica In Show bissa con l’appuntamento tradizione della domenica pomeriggio. La puntata di Domenica In di oggi 29 maggio è ricca di ospiti come ci ha sempre abituato Zia Mara che anche in questa edizione del talk show ha dato il meglio di sé. Un grande riscontro confermato anche con il parterre di Domenica In Show appuntamento speciale per celebrare la carriera di Mara Venier, una festa che ha conquistato il pubblico da casa.

In vista della degli ospiti del 29 maggio di Domenica In c’è grande attesa oggi per Renato Zero. Sarà lui l’ospite principale per il 37esimo appuntamento della stagione. Il cantautore parlerà della sua vita, della sua straordinaria carriera e soprattutto di Zerosettanta, cinque concerti al Circo Massimo di Roma in programma il 23-24-25-30 settembre e l’1 ottobre. Una festa unica con cinque spettacoli diversi perché come già annunciato da Renato Zero la scaletta cambierà ogni volta. Sarà l’occasione per l’artista di riabbracciare il suo pubblico dopo i due di stop a causa del Covid e celebrare così i suoi 72 anni.

Sempre a tema musica tra gli ospiti di Domenica In di oggi 29 maggio c’è anche un cambio dell’ultim’ora: il ritorno di Jerry Cala che ha annunciato la sua presenza sui social. L’attore e cantante presenterà il progetto discografico Jerry Calà Professione Entertainer. Spazio anche a Roberto Saviano che parlerà del libro Solo è il coraggio dedicato a Giovanni Falcone. Per il cinema ci saranno Lino Banfi e Ronn Moss, storico Ridge di Beautiful. I due attori sono protagonisti del film Viaggio a Sorpresa che presenterà nel salotto di Mara Venier. Spazio anche al ricordo di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh. Tra gli ospiti di Domenica In del 29 maggio ci saranno infatti anche la moglie Tiziana Giardoni e l’amico di tante avventure Red Canzian.