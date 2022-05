- Advertisement -

Mina Settembre sta per tornare con la sua seconda stagione: scopriamo dunque quando andrà in onda.

Tutti i fan di Mina Settembre stanno per avere buone notizie e soprattutto la risposta alla domanda su quando esce la seconda attesissima della fiction ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni. L’attrice protagonista della serie, Serena Rossi, ha annunciato tramite un post su Instagram che sono terminate le riprese della seconda stagione, che è ormai quindi alle porte. Scopriamo dunque quando inizia la seconda stagione di Mina Settembre.

Mina Settembre 2: quando esce la seconda stagione

Terminate le riprese, ora la domanda è quando va in onda la seconda stagione di Mina Settembre. A tal riguardo, la produzione non si è sbilanciata e non ha indicato una data d’uscita precisa per il ritorno della fiction. Considerando che le riprese sono terminate, sicuramente vedremo la seconda stagione di Mina Settembre nel 2022, ma non sappiamo con esattezza quando esce. Probabile che arrivi in autunno o in prossimità della fine dell’anno, ci sarà ancora un po’ da aspettare, ma sicuramente la fiction con Serena Rossi è in procinto di tornare con la seconda stagione, che dovrebbe essere composta da 12 episodi.

Nessuno si è sbilanciato sul contenuto della seconda stagione, la cui trama resta al momento sconosciuta, ma sicuramente vedremo evolvere i fatti raccontati nella prima stagione. Fatti che siamo pronti a ripercorrere nelle prossime settimane, perché Mina Settembre torna in tv a partire da domenica 29 maggio, su Rai 1, fino agli inizi di luglio secondo programmazione. Un’occasione per ripercorrere le avventure di Serena Rossi e Giuseppe Zeno in vista poi della seconda stagione, in uscita in autunno. Il grande dubbio poi riguarda l’eventuale terza stagione, che al momento sembra improbabili: Mina Settembre dovrebbe terminare con la seconda stagione, ma finché non arriva l’ufficialità resta viva la speranza di un possibile rinnovo.