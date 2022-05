- Advertisement -

Mina Settembre: scopriamo quante puntate compongono la prima stagione della serie con Serena Rossi e Giuseppe Zeno.

Sono giorni importanti per Mina Settembre, che sta per tornare sia con la prima che con la seconda stagione. A partire da domenica 29 maggio la fiction tornerà in onda su Rai 1 con la replica della prima stagione, ma nei prossimi messi farà ritorno anche con i nuovi episodi della seconda stagione. Gli attori hanno infatti annunciato la fine delle riprese e hanno quindi infiammato le attese dei fan. Non abbiamo ancora una data certa per l’uscita della seconda stagione, che tornerà con tutta probabilità in autunno su Rai 1, ma sappiamo che le riprese sono terminate. Intanto, da domenica ci sarà l’occasione per un ripasso della prima stagione.

Mina Settembre: quante puntate prima stagione

Mina Settembre, serie tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, è andata in onda per la prima volta a gennaio 2021. La serie è composta da dodici episodi, raccolti in blocchi da due per sei appuntamenti. Andata in onda dal 17 gennaio 2021 al 14 febbraio 2021, ora la serie sta per tornare quindi su Rai 1 da domenica 29 maggio, andando in onda fino al 3 luglio salvo cambi di programmazione. Un’ottima occasione dunque per ripercorrere la storia di Serena Rossi e Giuseppe Zeno, in attesa poi di rivedere la seconda stagione della serie.

Ecco, dunque, quello che è al momento il calendario della replica della fiction:

Domenica 29 maggio: episodi Un giorno di settembre a dicembre e My Fair Lord

Domenica 5 giugno: episodi Il pappice e la noce e Ansia da prestazione

Domenica 12 giugno: episodi Onora il padre e Andare avanti

Domenica 19 giugno: episodi Amare è lottare e Solitudine

Domenica 26 giugno: episodi La vita è un morso e Un giorno brutto

Domenica 3 luglio: episodi Piccole grandi bugie e Mio fratello non è figlio unico