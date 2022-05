Ospiti Avanti un altro pure di sera 29 maggio

- Advertisement -

Nuovo appuntamento con Avanti un altro pure di sera in onda il 29 maggio in prima serata su Canale 5. Scopriamo gli ospiti del game show di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis torna in prima serata per la seconda puntata della quinta edizione di Avanti un altro pure di sera. La trasmissione andrà in onda il 29 maggio e propone il Salottino creato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci che ha permesso al game show di Canale 5 di esportare il format in tutto il mondo. Avanti Un Altro pure di sera è la versione speciale in prima serata di Avanti Un Altro che ha debutto nella fascia preserale nel 2011. Dopo 11 anni il programma e ancora seguitissimo e presenta tante novità e concorrenti imprevedibili e bizzarri. Scopriamo quali sono gli ospiti di Avanti un altro pure di sera in onda il 29 maggio.

Cicelys Zelies, ex Madre Natura, è la prima ospite della seconda puntata della quinta edizione di Avanti un altro pure di sera. La modella partecipa al game show condotto da Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Con lei confermato il salotto di Miss Claudia con i tanti personaggi che hanno caratterizzato il programma fin dalle prime puntate. Confermati infatti Laura Cremaschi, la regina del web, il Bonus Daniel Nilsson, lo iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce e la Bona Sorte Francesca Brambilla. Anche per la puntata del 29 maggio di Avanti un altro pure di sera ci saranno Clayton Norcross e Ilona Staller.