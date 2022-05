Gazzelle in concerto a Roma: scaletta

- Advertisement -

Gazzelle arriva a casa propria col suo tour: andiamo a scoprire la scaletta del concerto dell’artista a Roma.

Il tour di Gazzelle arriva a uno dei punti più attesi: il concerto nella sua Roma. L’artista ha girato le principali città d’Italia, per ultima ha visitato Bari, e ora è pronta a una grande notte nella sua città, con un attesissimo concerto al Pala Lottomatica di Roma. Lunedì 30 maggio dunque è la sera in cui Gazzelle riceverà l’abbraccio del proprio pubblico, prima di ritrovarlo quest’estate, precisamente il 22 luglio, nell’ambito dell’evento Rock in Roma. Per il momento comunque c’è il concerto al Pala Lottomatica, il penultimo di questo attesissimo tour che ha segnato il ritorno in scena di Gazzelle, che a distanza di parecchio tempo è riuscito finalmente a portare in tour il suo album Ok, il terzo della sua discografia. Andiamo dunque a scoprire tutto sul concerto romano di Gazzelle.

Gazzelle: la scaletta del concerto a Roma

Lunedì 30 maggio dunque è la data del concerto di Gazzelle al Pala Lottomatica di Roma. Il penultimo di questo tour, prima del gran finale a Torino che metterà in stand-by l’avventura dell’artista, pronto poi a ripartire in estate con una serie di concerti in diverse location della penisola. Sarà dunque una grande estate, che farà seguito a un tour incredibile, dove Gazzelle ha finalmente potuto cantare i successi di Ok, da Coltellata a Blu fino alla grande hit estiva Tuttecose realizzata in featuring con Mara Sattei.

Andiamo dunque a scoprire quella che dovrebbe essere la scaletta del concerto di Gazzelle a Roma:

Scintille

Meglio così

Sbatti

Nmrpm

Nero

Smpp

Settembre

Sayonara

Greta

Zucchero filato

Sopra

Coprimi le spalle

Una canzone che non so

Punk

Non sei tu

Scintille

Tutta la vita

Destri

Fottuta canzone

Scusa

Quella te

Lacri-ma

7

Ora che ti guardo bene

Coltellata