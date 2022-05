Isola dei Famosi 2022 Ilary Blasi spoilera eliminazione Pamela? VIDEO

- Advertisement -

Nel corso della ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 di ieri sera 30 maggio si parla di eliminazione gate

Un vero e proprio caso ha animato la ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in onda ieri sera 30 maggio. Ilary Blasi è incappata in una gaffe subito scovata dai social, in particolare da Twitter, che è stata ribattezzata eliminazione gate o per meglio dire Pamela Petrarolo gate. La conduttrice del reality al momento di annunciare che di lì a breve ci sarebbe stato un secondo televoto flash per l’eliminazione definitiva da Playa Sgamatissima ha fatto un errore che ha fatto gridare allo scandalo.

Nel dettaglio, come si può vedere dal video che abbiamo allegato e postato da un utente su Twitter e estratto dalla puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi, a televoto aperto Ilary Blasi annuncia che insieme al già eliminato Marco Maccarini e al naufrago solitario Roger, ci sarebbe stata Pamela al televoto flash per l’eliminazione definitiva. Come faceva la moglie di Francesco Totti a sapere già che Pamela Petrarolo avrebbe perso allo scontro per chi sarebbe dovuto uscire dal reality?

La risposta è stata data dalla stessa conduttrice ma sono bastati pochi minuti a scatenare su Twitter una valanga di commenti piccanti. C’è addirittura a chi ha inneggiato al televoto truccato all’Isola dei Famosi 2022, chi ha ipotizzato la puntata di ieri sera del reality fosse registrata e chi ha protestato commentando sul profilo ufficiale del programma. Come abbiamo accennato, Ilary Blasi con la sincerità che la contraddistingue ha subito chiarito che il suo è stato un semplice errore, nessun retroscena o illazione sul televoto truccato.

Scherzando la moglie di Totti ha semplicemente detto che magari sarebbe stata un po’ veggente e così è stato. Al televoto flash di ieri sera è stata eliminata Pamela Petrarolo nel corso della ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Un’eliminazione spoilerata da Ilary Blasi? No come ha chiarito la conduttrice.