La fortuna serie tv trama cast e quante puntate

La fortuna, scopriamo quante puntate sono e la trama e il cast della nuova serie tv che andrà in onda su Rai 1.

Arriva una nuova serie tv su Rai 1: lunedì 30 maggio fa il suo esordio La fortuna, nuova fiction tratta dalla graphic novel Il tesoro del cigno nero e pronta a intrattenere nei prossimi giorni il pubblico di Rai 1. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su La fortuna, da quante puntate costituiscono la prima stagione a quali sono la trama e il cast della serie.

La fortuna: quante puntate sono

In totale, le puntate che formano questa prima stagione della serie sono sei, ma Rai 1 ha deciso di accorparli e di mandarli in onda in due serate, per un totale di tre episodi a settimana. Lunedì 30 maggio dunque andranno in onda le prime tre puntate, mentre martedì 31 maggio le restanti tre. Due appuntamenti dunque che esauriranno la nuova serie su Rai 1.

La Fortuna è andata in onda originariamente sulla piattaforma Movistar+ in Spagna, a settembre 2021, mentre in America è stata trasmessa da Amc+ e ora arriva anche in Italia su Rai 1 e naturalmente anche su Rai Play in streaming.

La fortuna: la trama della serie tv

Il protagonista della serie è Frank Wild, un cacciatore di tesori che presiede la società Atlantis, specializzata in ricerche marittime. Frank scopre un tesoro sul fondo dell’oceano Atlantico nei pressi dello Stretto di Gibilterra e sulla questione interviene il governo spagnolo, che pretende di ricevere quel tesoro considerando che si trova su un relitto spagnolo affondato. Viene così fondata una squadra incaricata di recuperare quel tesoro, presieduta dal giovane diplomatico Alex Ventura, che avrà il compito di anticipare l’Atlantis e riconsegnare il tesoro alla Spagna.

La fortuna: il cast della serie tv

Nei panni del cacciatore di tesori Frank Wild troviamo Stanley Tucci, mentre Alvaro Mel interpreta il giovane Alex Ventura. Ecco il resto del cast:

Ana Polvorosa: Lucìa Vallarta

Clarke Peters: Jonas Pierce

T’Nia Miller: Susan McLean

Karra Elejalde: Enrique Moliner

Manolo Solo: Horacio Valverde

Pedro Casablanc: ambasciatore Arribas

Blanca Portillo: Zeta;

Indy Lewis: Amy Wild;

Alfonso Lara: Mazas.