Letto numero 6 trama e cast del film con Carolina Crescentini

Letto numero 6 è un film horror del 2019 con protagonista Carolina Crescentini. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Carolina Crescentini nei panni di Bianca nel film di Milena Cocozza prodotto da Manetti Bros. Un horror dal titolo Letto numero 6, una ghost story dal sapore italiano, che segna l’esordio della regista. Ecco tutto quello che sappiamo.

Letto numero 6 trailer

Letto numero 6 trama

La protagonista di Letto numero 6 è Bianca. Si tratta di una giovane dottoressa che trova lavoro in un ospedale pediatrico. La struttura è gestita da religiosi e il suo compito sarebbe quello di occuparsi dei turni di notte in ortopedia. Il direttore è padre Saverio, al quale la dottoressa non ha rivelato d’essere incinta. Ben presto scopre che chi l’ha preceduta si è suicidata.

Nel cuore della notte sente i lamenti di un bambino al letto numero 6. Il piccolo le chiede di poter tornare dalla mamma. Il giorno dopo Bianca indaga, così da capire chi fosse il bimbo, ma scopre che quel letto non è stato assegnato. Ad aiutarla nella ricerca è Francesco, giovane operatore sanitario alla ricerca della verità come lei.

Letto numero 6 cast

Carolina Crescentini è la protagonista dell’horror, Bianca. Al suo fianco c’è Francesco, pronto ad aiutarla in queste misteriose indagini. Il suo volto è quello di Andrea Lattanzi. Il direttore dell’ospedale pediatrico, padre Saverio, è interpretato da Roberto Citran. Ecco chi completa il cast: Pier Giorgio Bellocchio (Ettore), Carla Cassola (Donna Letizia), Riccardo Bortoluzzi (Michele), Paola Sotgiu (suo Giacinta), Peppe Servillo (Vescovo), Nathaly Caldonazzo (Isabella Curioni Colonna), Camilla Bianchini (suor Maria Pia), Alice Palazzi (ginecologa) e Urbano Barbeini (Giulio Curioni Colonna).