181 Salmo testo e significato canzone Blocco 181

181: andiamo alla scoperta del testo e del significato della canzone tratta dal nuovo album di Salmo: Blocco 181 Soundtrack

Salmo è il protagonista del momento. Su Sky sta andando in onda la serie Blocco 181, che vede proprio il rapper sardo nel ruolo del protagonista e del produttore creativo. Ad accompagnare la serie è uscito anche Blocco 181 Original Soundtrack, l’album che, come s’intuisce dal titolo, contiene, la colonna originale della serie. Un cd che racchiude brani dei principali esponenti della scena rap del momento, capitanati ovviamente da Salmo che firma il brano d’apertura: 181. Andiamo a scoprirne il testo e il significato.

181: il significato della canzone di Salmo

La canzone d’apertura dell’album è un manifesto della poetica che soggiace a tutta la serie e al cd. La criminalità, la periferia, le lotte per la vita e per il potere. 181 offre un sunto di tutto ciò che Salmo racconta, della criminalità che contrassegna le notti di Milano e che porta con sé una disillusione estrema.

181: il testo della canzone di Salmo

Quando serve tempo, è troppo corto

Ho un Daytona fermo al polso con il vetro rotto

Appuntamento per le otto

Sto sudando freddo, piove sotto al mio cappotto

Il mio cliente è sveglio come chi non lascia impronte

Ama la famiglia, ce l’ha tatuata in fronte

Sa che in questa giungla c’è la legge del più forte

A lui non gliene fotte

L’onore vale più della sua morte

Scambio la merce nei parcheggi del locale

Sento il suono delle lame dеi machete sulle stradе

Siamo in guerra ma niente di personale

La mia faccia ha più tagli del personale

Cambio la SIM, sono fuori in due secondi tipo Sim Sala Bim

Cerco solo un modo per uscirne clean

La gente per la street

Sa recitare molto meglio che nei film, quindi

Fermo sempre chi non sa la strada

Finisco con un’arma e con un bala-clava

È un problema chi non passa nada

Risolveremo tutto con un ratatatata nel blocco

Blocco, blocco, blocco

Blocco, blocco, blocco

Fuori dal mio blocco

Blocco, blocco, blocco

Blocco, blocco, blocco

Fuori dal mio

Ehi, il mio destino non è stato scritto

Quindi spingo questa merda finché non mi impicco

Non posso fare lo sceicco

Se non avessi il cazzo e il naso, sarei ricco

Al rosso del semaforo penso a piazzarla

Non dormo già da un secolo sembro un fantasma

Col diavolo c’ho un deal, ho la vittoria in tasca

Se questo fosse un film, sarei Vittorio Gassman

Il vento suona una canzone triste

Invento una storia che non esiste

Mi nasconderò dietro la luna, fra’, come l’eclissi

Sirene della pula tra le stelle e strisce

Amore mio, ritorno presto

Sono in arresto

È questa vita che mi ingoia spesso

Ogni criminale è boia di sé stesso

Mi sono perso

Fermo sempre chi non sa la strada

Finisco con un’arma e con un bala-clava

È un problema chi non passa nada

Risolveremo tutto con un ratatatata nel blocco

Blocco, blocco, blocco

Blocco, blocco, blocco

Fuori dal mio blocco

Blocco, blocco, blocco

Blocco, blocco, blocco

Fuori dal mio