Alessandra Di Sanzo oggi: che fine ha fatto l’attrice di Mery per sempre

Alessandra Di Sanzo: scopriamo che fine ha fatto la famosa Mery del celebre film Mery per sempre di Marco Risi.

Mery per sempre occupa sicuramente un posto di rilievo all’interno della cinematografia italiana, un film che è diventato un vero e proprio cult e che al tempo della sua uscita, nel 1989, ha portato una grande ventata d’innovazione, dando una nuova luce al tema della transessualità. La protagonista è infatti Mery, interpretata da Alessandra Di Sanzo, una prostituta transessuale finita nel carcere minorile di Palermo dopo aver picchiato un suo cliente. Il film ha consacrato la stella dell’attrice, tornata poi protagonista col sequel Ragazzi fuori. Andiamo dunque a scoprire che fine ha fatto oggi la Mery del celebre film Mery per sempre.

Che fine ha fatto Alessandra Di Sanzo

Andata via insieme alla zia dalla Basilicata per spostarsi a Roma, in un ambiente più libero per esprimere la sua sessualità, Alessandra Di Sanzo viene notata da Marco Risi e scelta dunque per il ruolo di Mery in Mery per sempre. Un film che cambia la vita dell’attrice. Alessandra è protagonista per tutti gli anni ’90 sul grande schermo, poi progressivamente si ritira a vita privata, facendo solo un momentaneo ritorno tra il 2008 e il 2009 per recitare nella miniserie Vita da paparazzo e nel film I picciuli.

Nei suoi anni lontana dalle scene Alessandra lavora in una casa editrice a Bologna, mentre dopo il nuovo ritiro nel 2010 si dedica al lavoro in un asilo infantile. Negli ultimi dodici anni l’abbiamo vista pochissimo in televisione, qualche saltuaria apparizione nei salotti televisivi e la partecipazione a Né arte né parte nel 2015, per festeggiare i 25 anni del film Ragazzi fuori. Nonostante sia spartita dalle scene, Alessandra continua a essere presente sui social, dove rimane legata ai suoi fan. Martedì 31 maggio torna finalmente in televisione, partecipando a Oggi è un altro giorno su Rai 1.