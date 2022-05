Isola dei Famosi 2022 chi è eliminato ieri sera 30 maggio nomination

- Advertisement -

Ieri sera nella ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 sono tornate le due eliminazioni. Nomination di fuoco e il caso Pamela Petrarolo

All’Isola dei Famosi 2022 chi è stato eliminato ieri sera 30 maggio ha dovuto affrontare ben due televoti flash. Sono infatti due gli eliminati che sono usciti dal reality: uno è rimasto su Playa Sgamadissima, l’altro a lasciare sempre l’Honduras direzione Italia. Per questo la puntata si è aperta subito con l’annuncio da parte di Ilary Blasi di chi è stato eliminato al televoto: ieri sera è uscito Marco Maccarini che, in attesa di un secondo naufrago, ha raggiunto Playa Sgamadissima. Le percentuali del televoto per l’eliminazione di ieri sera sono state Nick 34%, Maria Laura 23%, Lory 14%, Estefania 13% e Marco Maccarini 12%.

Ricordiamo come votare all’Isola dei Famosi 2022 non è un sms per eliminare ma per salvare uno dei naufraghi in nomination. Torniamo al riassunto di cosa è accaduto ieri sera nella ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Prima dell’eliminazione c’è stato un intenso scontro tra il naufrago solitario Marco Maccarini e il trio Nicolas, Carmen e Edoardo. A vicenda si sono accusati di falsità e di strategia con l’ex veejay di MTV che ha detto che i tre naufraghi amici sono dispotici e tendono ad escludere nuovi arrivati che si ribellano. Loro hanno replicato come sempre che sono accuse pretenziose e studiate a tavolino da chi arriva già preparato da casa su come comportarsi.

Sono partite poi le solite prove ricompensa che hanno premiato i naufraghi. Interessante invece la dinamica che ha portato al primo dei due televoti flash. In stile Grande Fratello c’è stata la catena di salvataggio per due gruppi separati: i veterani e i nuovi ingressi. Tra i veterani Estefania ha pescato la stella che le ha permesso di iniziare la catena. Ha scelto Edoardo che ha scelto Nicolas che ha scelto Carmen che ha scelto Nick che ha scelto Lory così è rimasto fregato Marco Cucolo che è andato al televoto flash.

Le new entry invece si sono sfidate in una prova di forza dove sono arrivate ultime Pamela Petrarolo e Maria Laura De Vitis che hanno sfidato così il fidanzato di Lory Del Santo. Ieri sera il risultato del primo televoto flash della ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha decretato l’eliminazione di Pamela Petrarolo che è uscita con il 17% dei voto contro percentuali forti di Maria Laura 35% e Marco 48%. Qui è successo l’eliminazione gate che è diventata virale sui social. Prima del risultato su chi è stato eliminato ieri sera 30 maggio, aveva già preannunciato un secondo televoto flash con Pamela Petrarolo ma il televoto era ancora aperto. Chiarita la gaffe, l’ex ragazza di Non è la Rai sulle note di Please Don’t Go è uscita dal reality per approdare a Playa Sgamatissima.

E’ partito il secondo televoto flash tra Roger Balduino, Marco Maccarini e la stessa Pamela Petrarolo. Il pubblico ha deciso che è stato eliminato ieri sera dall’Isola dei Famosi 2022 definitivamente Marco Maccarini. Queste le percentuali: 49% Roger, 26% Pamela, 25% Marco. Ricapitolando ieri sera dal reality sono stati eliminati due naufraghi: Marco Maccarini al televoto tradizionale e Pamela Petrarolo al televoto flash ma in sostanza è uscito dal gioco solo uno, l’ex veejay.

Isola dei Famosi 2022 nomination ieri sera 30 maggio

Fuori dalle nomination di ieri sera 30 maggio dell’Isola dei Famosi 2022 Luca Daffrè che ha vinto la prova leader. Il bacio di Giuda invece per Estefania Bernal da parte di Marco Maccarini e Marco Cucolo da parte di Pamela Petrarolo. Estefania, Gennaro, Nicolas e Edoardo hanno votato Lory Del Santo, Maria Laura e Mercedesz hanno invece nominato Gennaro, mentre Marco Cucolo, Carmen, Lory e Nick hanno scelto Estefania. Vanno in nomination Estefania e Lory del Santo, quest’ultima scelta dal leader Luca Daffrè.