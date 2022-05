John Wick 4 quando esce: anticipazioni trama

- Advertisement -

John Wick 4 è uno dei film più attesi del 2023. Il ritorno di Keanu Reeves nei panni del celebre killer è stato rinviato a causa del Covid.

Ecco tutto quello che sappiamo su John Wick 4, nuovo capitolo del celebre franchise con protagonista Keanu Reeves. Rinviato a causa del Coronavirus, uscirà al cinema nel 2023, invece che nel 2022. I fan hanno dovuto accettare ormai da tempo che il Keanu Reeves Day fosse saltato. Impossibile coordinare le riprese per l’attore, visti i dispositivi di sicurezza.

John Wick 4 teaser trailer

John Wick 4 quando esce

Inizialmente John Wick 4 sarebbe dovuto uscire il 21 maggio 2021. Era quello il Keanu Reeves Day che avrebbe combinato l’arrivo al cinema di questa pellicola e di Matrix Resurrections. Nulla da fare a causa dello stop generale all’industria cinematografica causato dal Covid-19. Progetto rinviato al 27 maggio 2022 ma quella data non poteva essere rispettata. Una scelta tra le due pellicole doveva essere fatta e si è optato per dare precedenza al ritorno di Neo, che ha esordito sul grande schermo tra fine 2022 e inizio 2023. Ecco, dunque, la nuova data d’uscita di John Wick 4: 24 marzo 2023.

John Wick 4 anticipazioni trama

Non abbiamo ancora una trama ufficiale di John Wick 4. Nessuna sinossi è stata ancora divulgata online. Vi sono però informazioni su ciò che possiamo aspettarci in questo quarto capitolo. Tutto ripartirà dopo l’esplosivo finale di John Wick 3. Il protagonista è stato tradito da Winston, che ha riottenuto la propria posizione di potere sparando all’amico e lasciandolo precipitare dal tetto del proprio Continental. A raccogliere il corpo, ancora in vita, è Bowery King, che lo porta al sicuro nel proprio regno, ormai ridimensionato dopo i fatti del film. I due meditano vendetta contro Winston e la High Table, ovvero l’organizzazione che controlla ogni cosa.

Finalmente potremo dare uno sguardo ravvicinato a questa struttura gerarchica per ora soltanto accennata? Di sicuro andremo a fondo nella mitologia del mondo creato da questa saga, come confermato da Lawrence Fishburne: “Ho letto la sceneggiatura e stavolta il mondo che viene raccontato è più profondo rispetto agli altri tre film. Verrà approfondita soprattutto la relazione che ha con un personaggio in particolare. Si può dire sia questa la vera anima della pellicola”.

Ci sarà un lieto fine per John Wick? Stahelski è stato molto chiaro in questo senso. Non importa dove il protagonista stia andando, vi è la certezza che la conclusione del suo viaggio non sarà dolce: “Non ha un luogo dove andare, pur sopravvivendo a tutto questo. Come volete che finisca? Se esistesse davvero, come finirebbe per lui dopo aver ucciso 300 persone? È solo questione di tempo per lui”.

John Wick 4 cast

Non abbiamo un elenco completo ma sappiamo quali saranno i personaggi confermati in John Wick 4. Impossibile non vedere Keanu Reeves sul grande schermo. Sarà ancora lui il protagonista della pellicola, ovviamente. Ian McShane sarà ancora Winston, forse per l’ultima volta vista la fine che fanno coloro che si pongono sulla strada del celebre assassino.

Winston voleva ucciderlo? Si è trattato di un piano da parte sua? Come rigirerà Charon a questo tradimento? Il concierge si è sempre mostrato molto legato a John e potrebbe prendere le sue parti. A interpretarlo ancora una volta Lance Reddick. Rivedremo anche Lawrence Fishburne come Bowery King.

Sappiamo che tra i nuovi membri del cast c’è Bill Skarsgard ma non abbiamo idea di chi sia il suo personaggio. Ha spiegato come sia qualcosa di diverso e non vi è stato bisogno di un addestramento al combattimento. Shamier Anderson si è invece dovuto allenare molto. Un intenso addestramento con le armi. Chiunque sia il suo personaggio, combatterà di certo. Tra i principali avversari di John ci sarà poi Marko Zaror, stuntman e artista marziale.

Ad assicurare combattimenti esaltanti ci sarà inoltre DonnieYen, affiancato da Scott Adkins. Non potevano mancare un dei nomi giapponesi, ed ecco dunque Hiroyuki Sanada e la cantautrice giapponese-britannica Rina Sawayama (debutto cinematografico per lei). L’ultimo nome noto è infine quello di Clancy Brown.

John Wick 4 Hagakure: cosa significa?

A partire dal terzo capitolo si è deciso di introdurre i sottotitoli. Abbiamo così avuto John Wick 3: Parabellum. Avremo nel 2023 John Wick 4: Hagakure. Cosa significa? Il riferimento è a Il Libro del Samurai. Vuol dire all’ombra delle foglie. Parte de film è ambientata in Giappone, il che dà senso al titolo. Il significato di Hagakure potrebbe essere più importante di quanto si possa immaginare.