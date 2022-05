Sangiovanni tour estivo 2022 date e prezzi biglietti

- Advertisement -

Sangiovanni ha annunciato le date del suo tour estivo: andiamo a scoprire tutte le location dei concerti e come acquistare i biglietti.

Reduce dal suo primo tour, che ha ottenuto un grandissimo successo, Sangiovanni è pronto a tornare protagonista anche in estate, con una serie di concerti in tutta la penisola. Nel suo primo tour Sangio ha ricevuto l’abbraccio delle grandi città d’Italia, da Milano a Roma e così via, e ora è pronto a una lunga tournée in giro per la penisola, da luglio a settembre, prima dei due attesissimi concerti nei palazzetti di Roma e Milano a ottobre. Andiamo dunque a scoprire tutte le date del tour e come comprare i biglietti.

Sangiovanni: le date del tour estivo

Sono addirittura 18 le date del nuovo tour di Sangiovanni, pronto a prendere il via il 7 luglio da Pordenone, per finire a Cremona a inizio settembre. Ecco dunque tutte le date:

7 LUGLIO PORDENONE Pordenone Live 2022 – Parco San Valentino

8 LUGLIO MANTOVA Mantova Live 2022 – Piazza Sordello

10 LUGLIO FERRARA Summer Vibez – Piazza Ariostea

14 LUGLIO MORROVALLE (MC) Morro Festival – Arena San Francesco

16 LUGLIO ALBA (CN) Collisioni Festival – Piazza Medford

20 LUGLIO BERGAMO NXT Station – Piazzale degli Alpini

23 LUGLIO BELLINZONA (Svizzera) Castle on air

28 LUGLIO ROSOLINA MARE (RO) Rosolina beach festival – Piazzale Europa

29 LUGLIO CERVIA (RA) Piazza Garibaldi

4 AGOSTO FOLLONICA (GR) Summer Nights Festival – Parco Centrale

5 AGOSTO CASTIGLIONCELLO (LI) Castiglioncello Festival – Castello Pasquini

7 AGOSTO ASIAGO (VI) Asiago Live – Piazza Carli

25 AGOSTO RAGUSA Piazza Libertà

27 AGOSTO CATANIA Sotto il vulcano festival – Villa Bellini

28 AGOSTO CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) Arena del mare

30 AGOSTO ROCCELLA JONICA (RC) Roccella Summer Festival – Castello

2 SETTEMBRE PRATO Estate pratese

4 SETTEMBRE CREMONA Piazza Duomo

Come acquistare i biglietti del tour di Sangiovanni

I biglietti per assistere ai concerti di Sangiovanni sono disponibili sul sito di TicketOne o presso i rivenditori ufficiali. Si può arrivare sulla piattaforma di acquisto anche tramite il profilo Instagram di Sangiovanni, cliccando sulle stories in evidenza.

I prezzi chiaramente variano da data a data, ma partono orientativamente dai 35-40 euro, a salire fino a circa 50-60 euro. Tutte le informazioni sono comunque presenti sul sito di TicketOne.