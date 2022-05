- Advertisement -

Sei sorelle, andiamo a scoprire quanto sono le puntate della nuova soap opera spagnola in arrivo su Rai 1.

Il panorama delle serie spagnole in Italia si arricchisce con sei sorelle, soap ambientata nella Madrid di inizio 1900 e pronta a intrattenere il pubblico di Rai 1 per diverso tempo. La serie è andata in onda in Spagna dal 2015 al 2017 e ora dopo cinque anni dalla sua conclusione arriva anche in Italia, pronta a cavalcare l’onda delle altre produzioni iberiche che puntualmente spopolano nel nostro paese. Andiamo a scoprire meglio dunque cosa ci aspetta da questa nuova soap opera e in particolare quante puntate sono.

Sei sorelle: quante puntate sono

Diciamo che, come ogni soap opera che si rispetti, la durata di Sei sorelle è abbastanza consistente. La serie si compone di ben 489 episodi, stando alla suddivisione spagnola delle puntate, e ogni episodio dura circa 50-60 minuti. Insomma, una serie parecchio lunga, sbarcata in Italia a partire da lunedì 30 maggio e pronta ad animare l’estate televisiva italiana.

Le puntate di Sei sorelle andranno in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 circa, subito dopo la fine del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Non è chiaro sin dove arriva la trasmissione di quella che potremmo considerare la prima stagione italiana, la programmazione di Sei sorelle può subire variazioni e quindi non è stabilito quante puntate andranno in onda e fin dove arriverà il racconto della storia.

Sei sorelle: la trama della soap opera

Scoperti dunque i dettagli della programmazione, andiamo a scoprire di cosa parla Sei sorelle. Nella Madrid del 1913, le sei sorelle Silva si trovano costrette a lottare duramente per tenere in piedi la famiglia e mantenere la propria posizione sociale dopo la morte del padre, con tutte le difficoltà derivanti dal vivere in una società fortemente maschilista.