Blanco nuovo singolo quando esce e le cose che non sai

- Advertisement -

Blanco sta per tornare con un nuovo singolo: scopriamo quando esce, il titolo, e tutte le informazioni a riguardo.

Archiviata la prima parte del tour, Blanco è pronto a tornare con un nuovo singolo, il primo dopo il successo a Sanremo con Brividi e l’uscita dell’album Blu Celeste. Giovedì 2 giugno a mezzanotte uscirà Nostalgia, nuovo singolo dell’artista bresciano che si candida a essere una delle canzoni dell’estate che è ormai alle porte. Con l’arrivo di giugno stiamo entrando ormai nel periodo estive, tra feste in spiaggia e nei locali all’aperto, e come ogni anno la scena musicale si arricchirà di tantissimi brani pronti a contendersi lo scettro di canzone dell’estate. Non poteva non mancare Blanco, che ha all’attivo già diverse hit come Notti in bianco, Paraocchi e Mi fai impazzire e ora è pronto al grande ritorno con Nostalgia.

Nostalgia: tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo singolo di Blanco

L’annuncio è arrivato all’improvviso, senza troppo preavviso, e ha mandato letteralmente in visibilio i fan. Blanco negli ultimi mesi è stato protagonista di un tour per i principali club italiani e riprenderà la propria marcia in estate, quando arricchirà gli show con la sua nuova canzone, Nostalgia, un inedito mai ascoltato. Non è chiaro se il brano costituisce l’embrione di un nuovo lavoro dell’artista, magari un repack di Blu Celeste o un eventuale secondo album, o se si tratta di un singolo isolato, come spesso capita nel caso delle canzoni che escono in questo periodo. È sicuramente un brano molto atteso, i fan da tempo chiedevano nuova musica a Blanco e sono stati accontentati.

Sulle instagram stories di Blanco è possibile sentire una piccolissima anticipazione del brano, l’ormai iconico “blanchito bebe” con la melodia che fa da sottofondo al brano, prodotto come sempre da Michelangelo. Una nuova hit tutta da scoprire e pronta a dominare l’estate.