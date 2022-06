- Advertisement -

Borgen – Potere e gloria è una serie TV danese in streaming su Netflix dal 2 giugno. Scopriamo quello che c’è da sapere su questo political drama.

Borgen è una serie TV danese andata in onda dal 2010 al 2014. Tre stagioni che sono giunte anche in Italia. Discreto successo per una trama che propone intrighi e potere, alimentando un drama televisivo godibile, che trova su Netflix la sua quarta e ultima stagione.

Borgen trama e cast

Borgen – Potere e gloria è un sequel della serie originale. Su Netflix è disponibile anche la serie originale, in tre stagioni, Borgen – Il Potere. Birgitte Nybord è stata appena nominata Ministra degli Esteri e una compagnia petrolifera scopre un giacimento in Groenlandia. Ciò dà il via a una lotta internazionale per il potere nell’Artico. Nybord dovrà mettere in atto tutta la propria esperienza politica, lavorando con le carte che si ritrova in mano e accettando il fatto che la Danimarca giochi un ruolo secondario tra le superpotenze internazionali.

Borgen – Potere e gloria segue anche le vicende di Katrine Fonsmark, che è stata a capo dell’ufficio stampa di Birgitte per un breve periodo. Ora è tornata a lavorare nel mondo del giornalismo, dove ottiene un posto come direttrice dei notiziari per una stazione televisiva molto importante.

Guardando al cast, vi sono ovviamente delle modifiche rispetto alle tre stagioni originali. La Minisstra Birgitte Nyborg è interpretata da Sidse Babett Knudsen, mentre Torben Friis è Soren Malling. Spazio inoltre a Mikael Birkkjaer (Philip Christensen), Libseth Wullf (Pia Munk), Freja Riemann (Laura Christensen), Kasper Lange (Dan), Emil Poulsen (Magnus Christensen), Thomas Levin (Ulrik Morch) e Pilou Asbaek (Kasper Juul) tra gli altri.