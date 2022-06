Roger lascia l’isola dei famosi per motivi medici ma la verità è altra

- Advertisement -

Roger abbandona l’isola dei famosi per problemi di salute. Il comunicato del ritiro del modello brasiliano è stato dato nel daytime del giugno: i motivi

Roger Balduino abbandona ufficialmente l’isola dei famosi 2022. Il comunicato del ritiro forzato del modello brasiliano è stato annunciato ai telespettatori nel corso del daytime del 2 giugno, il pomeridiano del reality condotto in Honduras dall’inviato Alvin. A dare la notizia di Roger che lascia il gioco Pamela Petrarolo che ora è sola soletta su Playa Sgamadisima. le parole che hanno motivato l’abbandono di Balduino che lascia per sempre Cayo Cochino sono state nette e concise.

Il comunicato ufficiale dello spirito dell’Isola parlava di motivi medici che lo hanno costretto ad abbandonare il reality. La verità come tutti sappiamo è un’altra. Nessun nuovo motivo di salute sopraggiunto è la causa del ritiro di Roger dall’Isola dei Famosi 2022. Come si può facilmente dedurre, anche se non specificato nel dettaglio nel comunicato del daytime del 2 giugno del reality, il modello brasiliano non ha mai recuperato dall’infortunio occorso nella sedicesima puntata del 13 maggio dell’Isola.

In quel episodio, Balduino stava affrontando una prova di forza contro Clemente Russo spingendo un palo e la caviglia si è bloccata nella sabbia. Al naufrago venne applicato un tutore dopo la diagnosi di distorsione. Sembrava aver recuperato ma si è visto che in realtà soffriva: Roger aveva forti dolori alla caviglia e no n riusciva a mettere nemmeno il piede a terra. A causa della caviglia il modello ha abbandonato ufficialmente l’Isola dei famosi 2022.