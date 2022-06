Ana Mena Mezzanotte testo e significato canzone

- Advertisement -

Ana Mena lancia Mezzanotte, nuova canzone tutta da ballare, possibile hit estiva 2022. Ecco testo e significato del brano.

Ana Mena si conferma una delle regine delle hit estive. In Italia ha trovato il proprio regno e Mezzanotte promette di far ballare tutti nei prossimi mesi. La ascolteremo ovunque, dai locali alla spiaggia, fino ai supermercati. Ecco testo e significato.

Ana Mena Mezzanotte significato

Non si ferma Ana Mena e dopo Sanremo eccola pronta a far ballare e cantare tutti con Mezzanotte. Una promessa hit estiva che la vede unica protagonista. Nessun feat stavolta e i fan possono godere della sua sola voce suadente. Canta in italiano e promette di rubare il cuore a molti fan.

Si parla d’amore, come spesso nelle sue canzoni. A metà strada tra la passione che scocca di colpo e un sentimento ormai lontano nel tempo: “Un po’ magico, malinconico, quasi stupido, romantico”. Incornicia un momento fermo nel tempo, che nella sua memoria durerà in eterno. In quell’attimo potevano toccare il cielo con un dito e chiedersi qualunque cosa.

Ana Mena Mezzanotte testo

Io e te, mare chiaro

ti accorgi di me un po’ per caso

il cuore si perde tra la gente

dimmi se mi hai mai amata veramente

Un po’ magico, malinconico, quasi stupido, romantico

sfiorarsi la pelle, far finta di niente

poi dirti che volevo te solamente

Balliamo soli io e te

ancora un bacio al buio solo io e te

e quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

meglio della luna di mezzanotte

bey solo io e te ancora un bacio al buio solo io e te

e quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

meglio della luna di mezzanotte

Quest’attimo fuggente durerà all’infinito

parli sulla mia bocca, la sfiori con un dito

chiedi tutto quello che vuoi

è un momento d’oro per noi, è un momento d’oro per noi

giuro non voglio credere che ora tutto è finito

mi manca quella parte di te che non ho mai capito

scende piano dentro di me come un sorso di vino

dello stesso rosso del mio vestito

Balliamo soli io e te

ancora un bacio al buio solo io e te

e quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

meglio della luna di mezzanotte

bey solo io e te ancora un bacio al buio solo io e te

e quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

meglio della luna di mezzanotte